Noite rica em “ferro” deixa Europa em espera

Em Vila do Conde, prevaleceu nesta segunda-feira o nulo na discussão por uma Europa que continua mais perto da Madeira, depois de uma noite que rendeu apenas um ponto. Com três derrotas, duas vitórias e um empate nos últimos seis jogos, o Rio Ave precisava repetir o resultado com o Sp. Braga, conseguido em casa, para estabilizar na tabela, depois de ter caído da sexta para a 10.ª posição. A perspectiva europeia ganhava ainda maior relevância face ao adversário, o Marítimo, que entretanto se instalou à porta das provas da UEFA e que tinha a possibilidade de ameaçar seriamente a posição do quinto classificado, o V. Guimarães.

O jogo acabaria por revelar um equilíbrio apenas questionado pelo maior fluxo de remates dos locais (18 contra 7), com Gil Dias, Rúben Ribeiro, Krovinovic e Gonçalo Paciência sem capacidade para definir na hora de concretizar. Situação que se manteve na segunda parte, com os ferros das balizas de Charles e Cássio a ganharem súbito protagonismo: Rúben Ribeiro atirou ao poste e Maurício respondeu no minuto imediato com um chapéu devolvido pela barra. Krovinovic insistiu e abanou o travessão da baliza madeirense, deixando evidente que o resultado dificilmente se alteraria, apesar do golo anulado a Maurício a cinco minutos dos 90, por fora-de-jogo bem assinalado.

