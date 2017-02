Mario Götze não viajou com o Dortmund para Lisboa

O internacional alemão Mario Götze está fora dos 21 futebolistas do Borussia Dortmund que viajaram com a visita ao Benfica, na terça-feira, para o jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

O director desportivo Michael Zorc falou antes da partida da equipa, esta manhã, salientando que "uma presença em Lisboa é muito prematura" para Götze, que enfrenta problemas musculares e no sábado já falhou o jogo com o Darmstadt, que o Dortmund perdeu por 2-1.

Na lista que viajou para Lisboa seguem Marcel Schmelzer e Lukasz Piszczek, que falharam o jogo com o Darmstadt, bem como Ousmane Dembélé e Marco Reus, que recentemente tiveram problemas físicos, mas jogaram no sábado.

A equipa do Dortmund, na qual joga o português Raphaël Guerreiro, chegou a Lisboa pouco depois das 12h30 desta segunda-feira e a conferência do técnico Thomas Tuchel, juntamente com um jogador, está agendada para as 17h30, no Estádio da Luz.

Pouco depois, a equipa alemã fará o habitual treino de adaptação ao relvado, com 15 minutos abertos à imprensa.

