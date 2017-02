Manchester City isola-se no segundo lugar da Premier League

O Manchester City venceu nesta segunda-feira o Bournemouth por 0-2, isolando-se assim no segundo lugar da Premier League, a oito pontos do líder Chelsea, cumpridas 25 jornadas.

Raheem Sterling foi o homem do jogo, pois, após ver o guarda-redes desviar, instintivamente, um remate seu para o poste, aos 26', passados três minutos surgiu ao segundo poste a corresponder a um cruzamento de Sané, que ainda foi desviado por um defesa, inaugurando o marcador.

O Bournemouth equilibrou o desafio e também teve oportunidades para empatar, mas Sterling (69) criou o segundo golo, ao romper pela linha de fundo e cruzar atrasado para Kun Aguero, sendo que o desvio do argentino ainda corrigiu decisivamente a trajectória, para a baliza, no pé de Tyrone Mings.

Com este resultado, o Manchester City subiu ao segundo lugar, com 52 pontos, ganhando terreno ao Chelsea, que empatou 1-1 em casa do Burnley, e ao Tottenham, que perdeu por 2-0 em Liverpool e está dois pontos atrás do "citizens".

