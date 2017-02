Benfica treina sem Jonas para encontro com Dortmund

O avançado internacional brasileiro Jonas falhou esta segunda-feira o treino do Benfica, nos minutos abertos à imprensa, com o clube a referir que o futebolista "não foi visto no Seixal devido a lesão".

PUB

Jonas, que foi titular na sexta-feira frente ao Arouca (3-0), poderá ser assim uma baixa de peso para o jogo de terça-feira com o Borussia Dortmund (19h45), da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz.

Na sessão de treino desta segunda-feira, no centro de estágios do Seixal, o treinador Rui Vitória pôde, no entanto, contar com o extremo argentino Salvio, que regressou após lesão.

PUB

Na parte da sessão de trabalho aberta à comunicação social, o plantel encarnado fez o habitual aquecimento, corrida e exercícios com bola.

Ainda esta segunda-feira Rui Vitória fará, juntamente com um jogador, a antevisão do jogo com os alemães, em conferência de imprensa agendada para as 19h no Estádio da Luz, em Lisboa.

PUB