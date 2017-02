World Press Photo: Presidente do júri não aprova foto "de terror" vencedora

O presidente do júri da 60.ª edição do World Press Photo, Stuart Franklin, não concordou com a eleição de uma “imagem de terror” como foto do ano e afirma ter votado contra a escolha.

PUB

O World Press Photo premiou este ano a fotografia que registou a expressão do assassino do embaixador russo em Ancara, tirada pelo fotógrafo Burhan Ozbilici, da Associated Press, a 19 de Dezembro de 2016.

Num artigo de opinião publicado esta manhã no site de jornal britânico The Guardian, o fotógrafo Stuart Franklin afirma que o impacto da foto é “inegável”, mas que a imagem “promove a ligação entre martírio e publicidade”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"É a fotografia de um homicídio, o assassino e a vítima, ambos na mesma imagem, e tão problemática de publicar como uma decapitação terrorista", descreve o fotógrafo.

De acordo com Stuart Franklin, é a terceira vez que a cobertura de um assassinato ganhou o prémio, a mais célebre das quais retratando a morte de um vietcong, fotografada por Eddie Adams em 1968.

A escolha da fotografia vencedora da 60.ª edição do World Press Photo foi feita por um júri constituído por fotógrafos de vários países. Mary F. Calvert, uma das juradas, afirmava no comunicado em que o WPP divulga os premiados que “foi uma decisão muito difícil”. “É uma imagem explosiva que mostra verdadeiramente o ódio dos nossos tempos”, diz, referindo-se à fotografia do ano.

PUB

PUB