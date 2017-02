Português André Anjos vence Grammy de Melhor Gravação Remisturada

Este domingo, houve um português entre os vencedores da 59.ª edição dos Grammy. André Allen Anjos, músico e produtor, venceu um Grammy de Best Remixed Recording (Melhor Gravação Remisturada), tornando-se o primeiro português a conquistar esta categoria. A viver nos Estados Unidos há 12 anos, André Allen Anjos emocionou-se no momento em que recebeu a distinção e recordou o início do projecto.

PUB

"Há dez anos iniciei este projecto no quarto do dormitório [da universidade] e nunca pensei que estaria aqui. Isto é de loucos", declarou, ao ver premiado o remix do tema Tearing me up, de Bob Moses.

PUB

O músico e produtor fundou em 2007 a plataforma Remix Artist Collective (RAC), projecto que hoje é apenas constituído por ele. Esta foi a sua segunda nomeação para os prémios Grammy. A primeira tinha sido em 2015, para a mesma categoria, com uma remistura do tema Say My Name, com a dupla de electrónica norte-americana Odesza e com a inglesa Zyra.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 2012, André Allen Anjos contava ao P3 que tentou vingar na indústria musical em Portugal, mas as suas tentativas nunca deram resultados, pelo menos a curto prazo. Quando a oportunidade de continuar os seus estudos no estrangeiro surgiu, não hesitou.

Desde a primeira remistura dos RAC, com o tema Sleeping lessons, dos The Shins, seguiram-se a recriação de Blue Jeans, de Lana Del Rey, ou Home, de Edward Sharpe and The Magnetic Zeros. André Allen Anjos trabalhou também com artistas como Kings of Leon, Lady Gaga, Yeah Yeah Yeahs, Two Door Cinema Club e Radiohead.

Na mesma categoria estavam nomeados Dave Audé, com a remistura de Uptown Funk de Mark Ronson & Bruno Mars, Kaskade pelo tema Runaway (U & I) de Galantis, Fatum com o tema Hold On de JES, Shant e Clint Maximus, e CFCF pela recriação de Berlin by Overnight, original de Daniel Hope.

PUB