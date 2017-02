Novas imagens de Stranger Things, a série-surpresa que agora é a série omnipresente

Stranger Things foi o cometa imprevisto do Verão de 2016, uma série que aterrou em pleno na nostalgia dos espectadores e que conquistou um séquito de fãs num ápice. Na altura não estava entre as mais promovidas pelo Netflix, mas depois do sucesso pop em que se tornou a estratégia mudou e em menos de uma semana houve um novo vídeo e agora novas fotografias da segunda temporada.

PUB

Já em 2016, quando o fenómeno se agigantava na imprensa e nas redes sociais, o Netflix foi célere em apresentar não só a confirmação de que a série teria uma segunda temporada como em listar imediatamente os títulos dos episódios. Os irmãos Matt Duffer e Ross Duffer, os criadores de Stranger Things, estavam em alta e entraram logo em produção. Na noite mais cara da televisão americana (e por conseguinte uma das mais caras da televisão mundial), o intervalo do Super Bowl encheu-se dos habituais anúncios em tom épico e dos não menos habituais trailers dos blockbusters do ano - entre eles, duas séries se imiscuíram, a tratar as suas novas fornadas de episódios como sequelas de filmes de Hollywood.

The Walking Dead, a muito popular série do AMC (em Portugal transmitida pela Fox), foi uma delas e a segunda foi Stranger Things, segunda temporada, a anunciar-se para estreia no próximo Halloween (final de Outubro, portanto, e assinale-se a título de curiosidade que foi essa também a data de estreia da temporada inaugural de Walking Dead).

PUB

Agora, esta segunda-feira, chegam as fotografias de cena de Stranger Things, a mostrar que os miúdos estão bem (para já), que Eleven continua ausente em parte incerta e que Winona Ryder e David Harbour continuam nos seus postos como mãe e xerife da cidade de Hawkins. A série continua, explica o Netflix em comunicado, um ano após os acontecimentos da primeira temporada. A máscara do ano para o Dia das Bruxas parece ser a do grupo de Ghostbusters, filme que se estreou em 1984 - o ano em que nasceram os irmãos gémeos criadores da série que pilha o élan dos anos 1980 e sua cultura pop.

PUB

PUB