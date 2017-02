Glass Animals juntam-se a The XX e The Weeknd no NOS Alive

Há mais um nome confirmado para o primeiro dia do Nos Alive. A banda britânica Glass Animals junta-se a The XX, Alt-J, Ryan Adams,The Weeknd, Blossoms e Rhye e sobe ao palco Heineken no dia 6 de Julho. Os Glass Animals regressam a Portugal para apresentar o segundo álbum de originais How To Be A Human Being, um trabalho que a banda conta ser resultado de meses na estrada, a conhecer pessoas de várias nacionalidades. Youth e Life itself são duas das músicas que deverão ser tocadas.

Depois dos êxitos de Toes, Gooey, Black mambo, Walla walla e Hazey, editados em 2014 com o álbum de estreia, a banda formada em Oxford por Dave Bayley (voz e guitarra), Drew MacFarlane (guitarra, teclados e voz), Edmund Irwin-Singer (baixo, teclados e voz) e Joe Seaward (bateria) e que tem o mesmo produtor de Adele, Paul Epworth, esgotou concertos em todo o mundo e marcou presença em vários festivais internacionais. Em 2015, foram eleitos pela Rolling Stone como uma das melhores bandas a actuar no Coachella.

O Nos Alive realiza-se entre 6 e 8 de Julho de 2017 no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. O cartaz tem já confirmadas bandas como Depeche Mode, The Kills, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kodaline, Parov Stelar, Wild Beasts e Warpaint.

6 de Julho

The xx (Palco NOS)

The Weeknd (Palco NOS)

Alt-J (Palco NOS)

Phoenix (Palco NOS)

Ryan Adams (Palco Heineken)

Blossoms (Palco Heineken)

Rhye (Palco Heineken)

Glass Animals (Palco Heineken)

7 de Julho

Foo Fighters (Palco NOS)

The Kills (Palco NOS)

Warpaint (Palco Heineken)

Wild Beasts (Palco Heineken)

Parov Stelar (Palco Heineken)

Savages (Palco Heineken)

8 de Julho

Depeche Mode (Palco NOS)

Imagine Dragons (Palco NOS)

Kodaline (Palco NOS)

Cage the Elephant (Palco Heineken)

