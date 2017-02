Primeiro-ministro faz visita relâmpago a tropas portuguesas

O primeiro-ministro, António Costa, está em Bangui, capital da República Centro-Africana, em visita às tropas portuguesas que integram duas missões militares naquele país, uma das Nações Unidas, outra da União Europeia.

António Costa janta com os soldados portugueses no campo militar das Nações Unidas em Bangui e pernoita nessas instalações militares. Na segunda-feira, encontra-se com o responsável da ONU na República Centro-Africana e, de seguida, visita outro grupo de tropas portuguesas que integram a missão da União Europeia. Estará de regresso a Lisboa amanhã à noite.

Acompanham, o primeiro-ministro, o ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, e o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Pina Monteiro.

