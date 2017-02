Lajes: O que quer Trump dos Açores?

Mais do que a forte comunidade açoriana nos Estados Unidos – estima-se que o número ultrapasse um milhão de pessoas entre emigrantes e descendentes –, é o futuro da Base das Lajes que concentra as preocupações dos Açores nestes primeiros dias de administração Trump.

A expectativa sobre o que fará o novo presidente norte-americano com o relatório elaborado pelo Pentágono, ainda com Barack Obama na Casa Branca, é grande e será preciso aguardar pelo próximo mês de Maio para conhecer melhor a sensibilidade de Donald Trump nesta matéria.

A próxima reunião da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e Estados Unidos, criada para acompanhar o processo de transição na Terceira, está marcada para essa altura. É o primeiro encontro desde que os republicanos chegaram a Washington, mas as conversas informais têm sido feitas desde a primeira hora.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou esta semana ao PÚBLICO que o futuro da Base das Lajes tem sido aflorado nos contactos que têm acontecido entre os dois países. O assunto foi abordado, antes ainda da tomada de posse de Donald Trump, pelo embaixador português em Washington, Domingos Fezas Vidal, num encontro que manteve na embaixada portuguesa com Walid Phares, o conselheiro para política internacional do novo presidente norte-americano. A reunião aconteceu no mesmo dia em que Marcelo Rebelo de Sousa telefonou a Trump a felicitá-lo pela eleição. A base na Terceira foi um dos temas da conversa, mas o teor não foi pormenorizado por Belém.

A narrativa do Palácio das Necessidades, como reforçou o gabinete do ministro Augusto Santos Silva ao PÚBLICO, tem sido de que as “expectativas do Ministério dos Negócios Estrangeiros” não se alteraram com a “mudança da administração” norte-americana, mas nos corredores admite-se que o actual ambiente político em Washington possa beneficiar as pretensões portuguesas.

Uma das principais vozes defensoras da continuidade da presença dos Estados Unidos nos Açores tem sido o congressista luso-descendente Devin Nunes. Republicano, e próximo de Trump, foi nos últimos dois anos director do influente Comité do Serviço de Informações da Câmara dos Representantes e poderá ser uma figura-chave neste processo.

Nunes, que integrou o núcleo duro da equipa de transição do novo presidente norte-americano, espera que a sua administração volte a analisar o processo de abandono dos Açores e insiste que a instalação nas Lajes do Centro Conjunto de Análise de Informações, da Defense Intelligence Agency, representa uma poupança de 1,5 mil milhões de dólares a longo prazo, em contraponto com a localidade de Croughton, em Inglaterra, onde o Pentágono pretende instalar o centro. “Espero que o Departamento de Defesa, sob uma nova liderança, olhe de novo para os benefícios que a base tem”, disse recentemente o congressista, citado pela Lusa.

Para esta equação contribui também (e muito) o interesse mal disfarçado que a China tem demonstrado pela posição geoestratégica dos Açores. O relacionamento entre Pequim e Washington vive momentos de alguma tensão, e se Trump não vê com bons olhos o crescimento da influência chinesa no Pacífico, pior veria uma base, mesmo que não-militar, da China no meio do Atlântico. Uma possibilidade que António Costa admitiu, quando visitou Pequim no ano passado.

Isso mesmo nota Francisco Semião. O luso-descendente que integrou a Coligação Nacional para a Diversidade da campanha de Trump, é external advisor do presidente, depois de ter recusado por “motivos profissionais” um convite para integrar a administração. “O interesse da China pode funcionar a favor de Portugal, porque será difícil para os Estados Unidos aceitarem, até por razões de segurança nacional, uma base chinesa no Atlântico”, argumenta ao PÚBLICO, o director da National Organization for Portuguese Americans (NOPA).

“Esse cenário será muito preocupante para Trump”, acrescenta, destacando ainda a “influência” de Devin Nunes na Casa Branca e a mudança de política externa que a nova administração quer imprimir como factores que podem determinar um retrocesso na saída norte-americana das Lajes.

“O congressista Devin Nunes tem sido um elemento muito importante no processo de decisão em curso nos Estados Unidos”, reconhece também o gabinete de Augusto Santos Silva, admitindo que existem novas condições para negociar com Washington. Sobre a mesa estão três cenários. Um passa pela continuidade da presença militar nas Lajes e o consequente reconhecimento da importância estratégica da base. O segundo explora o reforço da cooperação bilateral em termos de segurança marítima. E a terceira via debruça-se na possibilidade dos Açores funcionarem como uma plataforma de investigação científica internacional sobre os oceanos, o clima e até o espaço. Sempre, aproveitando as instalações já existentes nas Lajes.

Os Estados Unidos anunciaram em Janeiro de 2015 a redução de 500 militares e o despedimento de 400 trabalhadores portugueses. O downgrade ainda não foi concluído, mas o emagrecimento já verificado do contingente norte-americano e saída de portugueses está a ter um profundo impacto negativo na economia da ilha.

