Suíços facilitam processo de naturalização a imigrantes de terceira geração

Os suíços aprovaram este domingo em referendo, por uma dupla maioria de 60% do voto popular e dos cantões que compõem a federação, uma proposta de emenda constitucional para simplificar algumas das restrições da lei de cidadania e facilitar a naturalização dos imigrantes de terceira geração no país. Foi a primeira vez, em 30 anos, que os suíços autorizaram uma alteração das regras: quatro anteriores tentativas foram sempre derrotadas.

PUB

A emenda constitucional foi defendida pelo Governo e o Parlamento, e duramente combatida pelo nacionalista Partido do Povo Suíço (SVP, na sigla em alemão) e outros grupos activistas de extrema-direita, que levaram a cabo uma campanha assente na denúncia do perigo de “islamização” do país, distribuindo cartazes com a imagem de uma mulher de niqab preto e apelo aos eleitores para dizer não à “cidadania descontrolada” e à “erosão dos valores suíços”.

A maior parte dos muçulmanos na Suíça são refugiados ou imigrantes, vindos dos países da antiga Jugoslávia e da Turquia – o seu número, na maior parte dos cantões do país, não chega a 5% do total da população. No entanto, segundo um dos deputados do SVP, Jean-Luc Addor, se a proposta fosse aprovada, a Suíça abriria a porta “aos filhos da Primavera árabe, dos países subsarianos e do Corno de África, da Síria e do Afeganistão”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Uma maioria de eleitores aceitou os argumentos dos proponentes das mudanças, que consideravam “ridículo” que pessoas que nasceram na Suíça e viveram no país toda a sua vida tivessem que prestar provas, em testes e entrevistas, de que estavam integrados na sociedade. Essa é uma das várias etapas do exigente processo para a obtenção da cidadania suíça, um dos mais estritos da Europa. A Suíça aplica o direito de sangue e não concede a cidadania pelo nascimento, e por isso mais de um quarto da sua população é estrangeira (na Europa, só o Luxemburgo tem mais residentes de outras nacionalidades no seu território).

Com a aprovação da proposta de emenda, todos os cidadãos nascidos na Suíça, cujos pais e avós tenham vivido no país, ficam isentos de algumas das fases do processo de naturalização, que tipicamente demora 12 anos até ficar completo. Os candidatos têm de ter idade inferior a 25 anos, ter frequentado a escola por pelo menos cinco anos, falar fluentemente pelo menos uma das línguas nacionais e não podem receber nenhum tipo de subsídio ou apoio do Estado. Estima-se que a mudança possa beneficiar cerca de 25 mil pessoas, 60% das quais descendentes de imigrantes italianos. Mas as novas regras também poderão facilitar a naturalização de muitos netos de portugueses que emigraram para a Suíça na década de 60.

O referendo deste domingo foi o primeiro a ser realizado em 2017. Todos os anos, os suíços são chamados a resolver, em plesbicito, matérias que têm implicações federais e locais. Além da facilitação da naturalização para os netos de imigrantes, os suíços votaram também uma proposta de reforma fiscal que beneficiava as empresas multinacionais que operam no país, e que foi rejeitada por 60% dos votos. “Foi um dia de triunfo para a esquerda”, resumiram os analistas políticos.

PUB