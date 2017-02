Repórter da AFP detido em Angola por falar com vítimas da tragédia de Uíge

Um correspondente da Agence France Presse (AFP) em Angola, Nsimba Jorge, foi detido durante a noite de sábado enquanto fazia uma reportagem sobre o episódio que decorreu no estádio da cidade angolana de Uíge, na passada sexta-feira. Num comunicado divulgado pelo Instituto de Comunicação Social da África Austral (MISA-Angola) é referido que o jornalista Nsimba Jorge foi, segundo testemunhas no local, “interpelado por uma patrulha da polícia que o aguardava sob alegação de que não tinha autorização para se deslocar ao estabelecimento hospitalar e contactar os feridos”.

PUB

A detenção foi confirmada pelo portal de informação Rede Angola junto de Daniel Frederico, outro correspondente da AFP que acompanhava Nsimba Jorge em reportagem. Segundo conta o correspondente ao Rede Angola, havia elementos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) infiltrados entre os pacientes do hospital. “Como já havia recolhido alguns dados, o Jorge foi ao hospital fazer fotos e falar com algumas vítimas. Assim que começou a entrevistar os pacientes, os agentes do SIC chegaram e prenderam-no porque ninguém estava autorizado a filmar”, conta o correspondente, acrescentando que “havia agentes do SIC infiltrados entre os pacientes e um deles é que terá enviado a mensagem” de alerta.

“A polícia nacional no Uíge deve pôr em liberdade imediatamente o repórter Nsimba Jorge”, lê-se no comunicado da organização não-governamental MISA-Angola. A detenção ocorreu pelas 20h de sábado, à saída do hospital.

PUB

As pessoas com quem Nsimba Jorge falou no hospital eram vítimas do incidente que ocorreu a 10 de Fevereiro, quando alguns adeptos tentaram forçar a entrada no Estádio 4 de Janeiro, local em que decorria a partida inaugural do campeonato angolano Girabola 2017, entre o Santa Rita de Cássia e o Recreativo do Libolo. De acordo com a imprensa local e uma fonte do Santa Rita de Cássia, morreram pelo menos 17 adeptos, incluindo crianças, por asfixia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobre o episódio, Daniel Frederico, correspondente da AFP, diz que “houve um tumulto numa das entradas do estádio e a polícia terá disparado gás lacrimogénio contra os adeptos que tentavam entrar no campo”. O repórter também refere que as testemunhas com quem falou lhe garantiram que terão morrido 23 pessoas e não 17, o número avançado por fontes oficiais.

Através de um comunicado divulgado na sexta-feira, o Ministério da Juventude e Desportos de Angola solicitou às “direcções da FAF [Federação Angolana de Futebol], associação de futebol local e às autoridades da província de [Uíge] que averiguem as causas do acontecimento e tomem as medidas que se impõem”.

O presidente do clube Santa Rita de Cássia, Pedro Nzolonzi, responsabilizou a polícia pela tragédia: “Ocorreu um erro grave da polícia, ao deixar a população aproximar-se do campo. Muitos não queriam pagar e os que tinham bilhetes não conseguiam entrar. Depois começou a confusão. É muito triste”.

PUB