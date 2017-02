Quase 900 polícias militares voltam ao trabalho no Espírito Santo

Este domingo, 875 agentes da Polícia Militar regressaram às ruas do estado do Espírito Santo, somando-se aos 600 agentes que se apresentaram na tarde de sábado e a mais de três mil elementos das Forças Armadas e da Força Nacional enviadas para o estado no início da semana.

As mulheres e mães de polícias militares continuam a fazer piquete em frente aos quartéis para impedir a saída de viaturas e de agentes em protesto por melhorias salariais, o que levou agentes de diferentes unidades a apresentarem-se ao serviço noutros locais. A maior parte dos polícias que voltaram ao trabalho são oficiais e praças que estavam de férias e de folga. A Polícia Militar informou que, na noite deste sábado, 70 polícias foram retirados de helicóptero do quartel do Comando Geral, onde estavam impedidos de sair pelo movimento das mulheres.

O Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol), citado pela Folha de São Paulo, informou que foram registados 142 homicídios no estado do Espírito Santo entre o dia 4 e a manhã deste domingo.

De acordo com a Agência Brasil, os capixabas (gentílico atribuído aos naturais do Espírito Santo) começam também, aos poucos, a regressar às ruas, com as praias, bares e restaurantes mais cheios já ao longo do fim-de-semana. Os prejuízos decorrentes do protesto chegam aos 300 milhões de reais (90 milhões de euros), com mais de 300 lojas assaltadas por todo o estado.

O autarca de Vitória, capital do Espírito Santo, informou que grande parte das actividades da rede municipal de ensino, das unidades de saúde e das repartições públicas serão retomadas esta terça-feira. “A ideia é que a gente vá voltando ao normal gradativamente”, acrescentou Luciano Rezende.

A greve surge no contexto das medidas de austeridade aplicadas pelo estado do Espírito Santo, que se reflectiram nos gastos da polícia num estado onde o salário-base dos elementos da força é o mais baixo do país.

