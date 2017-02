Líder do Hezbollah "optimista" com um "idiota" na Casa Branca

O chefe do movimento xiita libanês Hezbollah afirmou este domingo que o mundo beneficia de ter um “idiota” na Casa Branca, referindo-se ao Presidente norte-americano Donald Trump.

“Estamos muito optimistas. Quando um idiota se instala na Casa Branca e se gaba da sua idiotice, trata-se do início do alívio para os oprimidos de todo o mundo”, declarou Hassan Nasrallah, citado pela Associated Press.

O líder xiita afirmou ainda, num discurso proferido este domingo, que o seu grupo está mais forte agora do que quando foi criado, no início dos anos 80, e os seus militantes não deveriam preocupar-se com as ameaças do Ocidente.

De acordo com a Reuters, Nasrallah manifestou também o apoio do Hezbollah ao acordo de cessar-fogo na Síria. O movimento xiita libanês enviou milhares de homens para combater ao lado do Exército sírio, a par da Rússia e do Irão, aliados de Bashar al-Assad.

Desde a tomada de posse de Donald Trump, a Casa Branca endureceu a relação com o Irão, um dos principais financiadores do Hezbollah e de outras milícias no Médio Oriente.

No início de Fevereiro, o conselheiro nacional de segurança da Casa Branca, Michael Flynn, pôs o Governo de Teerão de “sobreaviso” para as consequências do seu ensaio balístico com mísseis de médio alcance. O departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a aplicação de novas sanções financeiras contra o Irão poucos dias depois.

