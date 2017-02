Há Governo? Sou contra

1.Dizer que vêm aí tempos muito difíceis tornou-se tão óbvio que é redundante afirmá-lo. Todos sabemos isso. A Europa está a entrar numa nova era, sem ter ainda resolvido os problemas centrais da crise do euro. As eleições na Holanda (15 de Março), na França (23 de Abril e 7 de Maio) e na Alemanha (24 de Setembro) serão decisivas para o nosso futuro colectivo. O caminho para evitar um desastre é estreito. Ficar à espera que termine este ciclo eleitoral, pode revelar-se um risco demasiado grande. Mas será, porventura, inevitável. Basta olhar para o que se está a passar na Alemanha.

Angela Merkel sabia que ganhar um quarto mandato seria mais difícil, mesmo que não impossível. Os refugiados custaram-lhe (e ainda bem) uma boa dose de capital político. A entrada em cena de um partido de extrema-direita com dois dígitos nas sondagens alterou as regras do jogo. Finalmente, a substituição de Sigmar Gabriel por Martin Schulz demonstrou, pela primeira vez há mais de 10 anos, que a chanceler não é imbatível. Uma recente sondagem do Bild dava ao SPD 31 por cento e à CDU/CSU 30. Os alemães cansaram-se de Angela? É muito cedo para responder que sim. Schulz veio de Bruxelas e de uma carreira política feita no PE, longe do desgaste inevitável do seu partido na “grande coligação” que governa a Alemanha. Sobre os refugiados, não pensa diferente da chanceler. A economia corre bem, com dois excedentes, orçamental e externo, verdadeiramente impressionantes (mesmo que sejam “fatais” para os países europeus que precisam desesperadamente de crescer). Uma vitória do SPD está longe de garantida. Mas o efeito Schulz na estratégia da CDU é já evidente. Merkel prometeu aos 16 governos regionais que vai acelerar o repatriamento daqueles que viram recusado o pedido de asilo. Não é um crime, mas não foi essa a sua política até agora. Vai endurecer o discurso. Wolfgang Schauble, o homem das más notícias, já acusou Schulz de ser tão “populista” como Trump (imagine-se), e reintroduziu a palavra maldita do Grexit, que já não se ouvia há algum tempo. Não se sabe ainda o que pensa Schulz em matéria de união económica e monetária. Alguns analistas dizem que poderia ser diferente de Merkel. O melhor é esperar para ver. Na França e na Holanda está em jogo a capacidade de travar o populismo.

2. O maior risco que Portugal enfrenta nestes próximos tempos tem a ver com o novo contexto político em que a eleição de Trump colocou a integração europeia. Para Berlim, a prioridade máxima deve ser a questão da segurança e defesa. Já era, mas agora por maioria de razão. Percebe-se porquê. É necessário passar das palavras aos actos, mesmo que não seja fácil. Há sinais nesse sentido. Merkel já disse que vai aumentar o orçamento da defesa, e que está disponível para avançar com outros parceiros europeus para uma cooperação reforçada no domínio da defesa. A Alemanha quer, aliás, constituir-se como o pólo central do aumento da capacidade militar dos países de Leste (rentabilizando a sua indústria e solidificando os laços de cooperação). A sua ministra da Defesa foi sexta-feira a Washington encontrar-se com o seu homólogo americano James Mattis para dizer que a NATO é fundamental mas também que reconhece que que é “justa” a exigência americana de um reforço dos gastos e das responsabilidades dos aliados europeus.

3. A questão, para Portugal e para outros países, é que Berlim se fixe na segurança (incluindo o combate ao terrorismo), deixando para trás o que falta fazer na zona euro, para que as economias possam voltar a convergir e a estabilidade seja garantida por mecanismos comuns. A questão esteve no centro da cimeira dos cinco países do Sul da Europa, no mês passado, em Lisboa. A presença de Espanha deu-lhe uma consistência fundamental. Governo está a preparar o que aí vem, nomeadamente na negociação da Declaração de Roma, que o Conselho Europeu deverá aprovar no dia 25 de Março para comemorar os 60 anos da integração.

A frente europeia vai ser decisiva para o primeiro-ministro, durante o ano em curso. O nosso futuro continua inseparável do destino da Europa. Os consensos internos voltam a ser fundamentais. O problema é que o clima político interno não poderia ser mais adverso a esta necessidade. A lamentável história da Caixa serve de exemplo. É uma história longa que o Governo nem sempre geriu da melhor maneira, mas que teve um final feliz. Mário Centeno pode não ter trado de alguns problemas (menores) da melhor maneira, quando se viu confrontado com as exigências (algumas compreensíveis outras não) da administração de António Domingues. A oposição viu aí a forma de disfarçar a sua monumental incapacidade para resolver o problema da banca e, em primeiro lugar, do banco público português. O ministro “mentiu”. Demitam-no ou prendam-no. Enquanto andamos todos atrás da “mentira” imperdoável de Centeno, a oposição garante várias coisas. Que ninguém fale da solução encontrada para a Caixa. Criaram-se as condições para a sua recapitalização evitando em Bruxelas o escolho das “ajudas de Estado”. Definiu-se uma gestão profissional, onde deixaram de caber Cardonas ou Varas, no tempo em que a administração era, em parte, preenchida por quotas partidárias. A primeira ofensiva do PSD foi hilariante: os salários dos novos gestores. Foi um festival de demagogia quase impensável, vindo da direita e não do PCP. Agora foram as negociações entre Centeno e Domingues que vieram para a praça pública, com uma “deixa” tão apelativa que qualquer um a “morde”: o ministro “mentiu”. Assim, de repente, consigo lembrar-se de umas dez mentiras de políticos responsáveis que me ficaram na memória.

4.Centeno é, de facto, um problema para a oposição. Com a sua imagem um pouco etérea, desprovido de arrogância ou de “frases assassinas”, conseguiu o facto histórico de superar a própria meta do défice definida em Bruxelas e garantir um superavit primário essencial para aliviar o peso da dívida. Dir-me-ão que não é tudo. Pois não. Mas era fundamental para a credibilidade externa do Governo. Como Marcelo gosta de lembrar, no início do ano passado ninguém sequer acreditava que o défice ficasse abaixo dos 3 por cento. Mas não é por aí que a oposição resolve os seus problemas. Assunção Cristas, que tem abusado da palavra “mentir”, ainda não percebeu que não é por gritar mais alto que o PSD que salva o seu partido da irrelevância. A bem dizer, ainda lhe falta provar que tem um partido. O PP era, como o nome indica, um partido unipessoal, de Paulo Portas, rodeado de um número razoável de “devotos”. Acabou.

No PSD o problema é bastante mais grave porque são maiores as responsabilidades. Passos foi atacado por todos os lados por não fazer oposição. Fez birra e passou a fazê-la da pior forma possível: é do contra. Faz lembrar aquela velha máxima dos anarquistas: “Há Governo? Sou contra”. Sem critério político, nem visão do futuro. Apenas a lógica da terra queimada. Vota contra a TSU. Votará contra qualquer medida do Governo mesmo que a defenda, e mesmo que junte os seus votos aos dos partidos da esquerda radical com que o Governo conta, ou não conta, no Parlamento. Agarrou-se à Caixa porque sim. Vai votar contra as PPP na saúde? Contra a ratificação do CETA (o acordo de nova geração entre a União e o Canadá)? Contra uma descentralização que é ela própria uma reforma estrutural? E, sobretudo, vai recusar necessidade de reconstituir o consenso europeu? Isso seria trágico.

António Costa, com a situação da banca resolvida e a saída do procedimento de défice excessivo garantida, tem de parar para pensar como é que as coisas vão ser a partir daqui. Não chega contentar o Bloco e o PC, que já manifestaram a sua intenção de entrar na “guerra ideológica”, que impedirá qualquer acordo. É necessária uma clarificação para que cada um assuma as suas responsabilidades.

