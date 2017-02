Nacional e Belenenses empatam a um golo na Madeira

O Nacional e o Belenenses empataram neste domingo a um golo, em encontro da 21.ª jornada da I Liga portuguesa, disputado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Os locais adiantaram-se aos 26 minutos, pelo venezuelano Fernando Aristeguieta, mas, na segunda metade, aos 76', os lisboetas restabeleceram a igualdade, por intermédio do espanhol Juanto Ortuño.

Com este resultado, o Belenenses segue no 12.º lugar, com 25, enquanto o Nacional, que somou o oitavo jogo consecutivo sem ganhar, é 17.º e penúltimo, com 14, os mesmos do "lanterna-vermelha" Tondela.

