Borussia Dortmund envergonhado e em crise a caminho da Luz

O Borussia Dortmund é uma equipa de altos e baixos na Bundesliga e os seus adeptos já se habituaram a esta imprevisibilidade competitiva. Tanto pode lutar pelo título, como cair para zonas movediças da classificação, sem nada que o justifique aparentemente. A actual temporada está a resvalar para terrenos negativos e um dos pontos mais negros foi atingido este sábado com a derrota no terreno do “lanterna vermelhíssima” Darmstadt (2-1), que tinha no currículo apenas dois triunfos na principal prova alemã. Será, assim, com o orgulho beliscado que a formação do Vale do Ruhr irá visitar o Estádio da Luz, na próxima terça-feira, para discutir com o Benfica a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Os confrontos europeus nem sempre espelham as performances nas provas nacionais das equipas envolvidas. Não se sabe, por isso, se a crise do Dortmund terá reflexos visíveis em Lisboa, mas é inegável que o conjunto germânico está longe de irradiar confiança. Nas últimas nove jornadas da Liga alemã, venceu apenas três encontros, perdendo dois e empatando quatro. Ou seja, conquistou apenas 13 dos 27 pontos em disputa.

O desaire deste sábado foi particularmente doloroso e pode remeter a equipa para fora dos lugares de qualificação para as provas da UEFA, dependendo dos resultados dos adversários neste domingo. O descalabro de Darmstadt começou a ganhar forma aos 21’, quando Terrence Boyd colocou em vantagem a equipa da casa. O internacional português Raphael Guerreiro (adaptado a médio interior esquerdo) ainda empatou o encontro em cima do intervalo, mas Antonio-Mirko Colak, entrado aos 58’, garantiu três precisos pontos para a sua equipa, aos 67’, que somava, até então, apenas nove, em 19 rondas.

Em branco ficou a grande estrela do Dortmund, o gabonês Pierre Aubameyang, autor de 21 golos em 26 encontros disputados nas várias frentes desta temporada (quatro nas cinco partidas em que participou na Liga dos Campeões). Cobiçado por alguns dos grandes “tubarões” europeus, com Real Madrid e Barcelona à cabeça, o avançado, de 27 anos, não esconde que quer experimentar novos desafios na próxima época.

Com a derrota do Borussia Dortmund e face ao triunfo (sofrido) do líder Bayer Munique no terreno do Ingolstadt (0-2, com golos de Arturo Vidal e Arjen Robben, já em cima do apito final), a distância para o topo da classificação passou a ser de 15 pontos. Face a este descalabro, a Champions tornou-se numa prioridade para salvar a face, ainda mais após ter alcançado o primeiro lugar na fase de grupos, na frente do campeão europeu Real Madrid e depois de ter derrotado o Sporting por duas vezes.

Barcelona líder por horas

Em Espanha, durante quase cinco horas, o Barcelona ocupou a liderança do campeonato, depois de uma goleada histórica no terreno do Alavés. No final da partida, os adeptos bascos ainda digeriam a sua pior derrota caseira de sempre, olhando incrédulos para o 0-6 no placard. Uma enxurrada de golos que se abateu em apenas meia-hora no Estádio Mendizorroza.

Foi assim: Luis Suárez (37’); Neymar (40’); Lionel Messi (59’); autogolo de Alexis (63’); Ivan Rakitic (65’) e novamente a Suárez (67’) a encerrar a tempestade que iniciara. Dois golos que ajudaram o avançado uruguaio a assumir a liderança isolada da tabela de melhores marcadores da liga, com 18 golos. Mais um que o seu companheiro de equipa Messi.

Quem também marcou foi Cristiano Ronaldo, que ocupa a terceira posição do ranking, com 14. O golo do português abriu as hostilidades no terreno do “lanterna vermelha” Osasuna, onde o Real Madrid sofreu para vencer, por 3-1 - marcaram ainda Isco (62’) e Lucas Vazquez (90’) - e regressar ao comando da classificação. Os “merengues” têm mais um ponto do que o Barcelona, mas menos dois jogos disputados, o que reforça a margem de confiança em relação à conquista título.

