Antonio Conte nas pisadas de José Mourinho em Stamford Bridge

A temporada de estreia de Antonio Conte na Premier League só tem paralelo com o furacão provocado por José Mourinho quando chegou a Inglaterra, na época 2004-05. Ambos levaram o Chelsea a patamares estratosféricos na principal competição nacional, surpreendendo a forte concorrência. O italiano sofreu este domingo um ligeiro revés, com o empate a uma bola no terreno do Burnley, mas, mesmo assim, elevou para dez pontos a vantagem para o segundo classificado, o Tottenham, a 13 jornadas do final da prova. O técnico português tinha, pela mesma altura da época, há 12 anos, 11 pontos de avanço sobre o Manchester United e acabou campeão.

O feito de Mourinho foi particularmente estrondoso pelo facto de ter interrompido um jejum de títulos do Chelsea na liga principal, que durava há meio século. Desde a época de 1954-55, quando a equipa conquistou o único campeonato do seu historial, comandada pelo inglês Ted Drake, que liderou os londrinos durante dez anos consecutivos.

Mas o setubalense fez melhor: na segunda época (2005-06), garantiu o bi, igualmente de forma categórica e, uma década depois da sua estreia no banco dos “blues”, conquistaria o seu terceiro campeonato (2014-15), mais uma vez com uma vantagem confortável. Pelo meio, o italiano Carlo Ancelotti levou o Chelsea também ao êxito na Premier League, mas de forma bem mais dramática: um ponto de vantagem sobre o Manchester United.

É assim inegável o papel ímpar que Mourinho continua a ter junto dos adeptos do clube, que nunca lhe pouparam elogios e apoio, mesmo nos piores momentos. Antonio Conte está agora empenhado em fazer esquecer o “special one”. Chegou a Inglaterra com mais seis anos (47) do que o português e com um currículo menos recheado, embora igualmente significativo: em três temporadas ao serviço da Juventus alcançou três campeonatos italianos.

José Mourinho apresentou-se em Stamford Bridge com uma bagagem de dois campeonatos e uma Taça de Portugal, uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões, tudo ao serviço do FC Porto. E após a sua primeira passagem pelo Chelsea, ainda somou ao palmarés duas ligas e uma taça italianas (Inter), a segunda Liga dos Campeões (Inter), um campeonato e uma Taça do Rei, em Espanha (Real Madrid). Falta ainda um longo caminho a Conte para igualar ou superar este patamar.

Para já, poderá reduzir algum fosso com a mais que provável conquista do seu primeiro campeonato inglês. O calendário reforça o optimismo. Nas 13 partidas que faltam, apenas duas são de grau elevado de exigência, ambas frente aos principais conjuntos de Manchester. Recebe o City, na 31.ª ronda; irá ao “palco dos sonhos” do United de Mourinho, na 33.ª.

Tendo em conta que até esta fase da época, apenas cedeu 15 pontos na Premier League (três empates e três derrotas), os dez que leva de vantagem possibilitam encarar o futuro da prova sem grandes sobressaltos. Mesmo numa prova em que cada jogo é sempre uma batalha imprevisível, como o provou este domingo o Burnley, que não se deixou desanimar com o golo do espanhol Pedro Rodriguez, logo aos 7’, restabelecendo a igualdade, por Robert Brady, aos 24’. Um mal menor para Conte, que ainda assim reforçou a liderança.

Pesadelo Leicester

A grande época do Chelsea contrasta radicalmente com o tormento do Leicester, actual detentor do título. O sonho da temporada passada deu lugar ao pesadelo e o conjunto do também treinador italiano Claudio Ranieri, que recebeu recentemente o prémio para o melhor técnico de 2016, atribuído pela FIFA.

Uma nova derrota neste domingo, no terreno do Swansea (2-0), deixou a equipa no 17.º posto da tabela, a apenas um ponto acima da zona de despromoção. Por esta altura, no ano passado, liderava com uma confortável vantagem de cinco pontos, somando mais 32 do que os 21 actuais. O ex-sportinguista Islam Slimani saiu do banco após o intervalo para reforçar o ataque, mas de nada valeu. O argelino escolheu a época errada para vestir a camisola do Leicester.

