Unidade de cuidados paliativos do Funchal foi distinguida

O director-geral da Saúde, Francisco George, afirmou este sábado, no Funchal, que o país tem "motivos acrescidos" para estar orgulhoso dos serviços prestados pelo sector e destacou a aposta na sua acreditação internacional.

Francisco George participava na cerimónia de entrega dos diplomas de acreditação a dez unidades do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, que teve lugar no Hospital Central do Funchal, e que inclui a primeira unidade de cuidados paliativos reconhecida num processo de acreditação baseado num modelo da Agência de Qualidade Sanitária da Andaluzia, que foi adoptado pela União Europeia.

"É exactamente por isso que temos motivos acrescidos para estar orgulhosos", disse Francisco George, sublinhando a importância de uma unidade de cuidados paliativos ter recebido, pela primeira vez no país, o nível de acreditação internacional.

Foram acreditados quatros centros de saúde (Ribeira Brava, na zona oeste, Caniço e Machico, na zona leste, e Santo António, no Funchal), bem como os serviços do Hospital Central do Funchal de Anestesiologia, Medicina Intensiva, Ginecologia-Obstetrícia, Cirurgia Cardiotorácica e Patologia Clínica.

"São critérios sobretudo clínicos, de respeito pela intimidade dos doentes, redução da probabilidade de infecções e qualidade dos serviços prestados em todas as suas dimensões", esclareceu Francisco George.



