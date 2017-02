Euromilhões de terça-feira com jackpot de 46 milhões de euros

O próximo concurso do Euromilhões, de terça-feira, terá um jackpot de 46 milhões de euros, em virtude de não ter sido apurado qualquer totalista no sorteio desta sexta-feira, informou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio também vai ser atribuído a quatro apostadores no estrangeiro, que vão receber, cada um, cerca de 280 mil euros.

O terceiro prémio vai ser distribuído por seis apostadores, dois dos quais em Portugal, que vão receber, cada um, um prémio de cerca de 43.500 euros.

No quarto prémio acertaram 62 apostadores, 10 dos quais em Portugal, que vão receber, cada um, cerca de 2000 euros.

A combinação vencedora do concurso 12/2017 do Euromilhões é composta pelos números 7-21-26-35-43 e as estrelas 2 e 9.

