Acidente de autocarro na A1 provoca 25 feridos, quatro em estado grave

Um acidente com um autocarro na A1, na zona de Aveiras, provocou 21 feridos leves e quatro graves, disse à RTP o major Paulo Gonçalves, do comando geral da GNR. O autocarro, disse o major, circulava no sentido Sul-Norte, despistou-se e terá passado para a via contrária.

PUB

O veículo, segundo a RTP, transportava uma equipa feminina de andebol. Cerca de 20 ambulâncias estão no local do acidente.

Acidente grave ao km 49 da A1 pic.twitter.com/4KhzF2SXOk — Marco™ (@Marco__TM) 11 de fevereiro de 2017

PUB

O despiste ocorreu pelas 11h25, segundo a Lusa. O trânsito encontra-se condicionado no sentido Sul-Norte e ainda não há estimativa de quando retomará a normalidade. Por agora, a circulação no sentido Sul-Norte faz-se pela berma, enquanto que no outro sentido se faz pela via mais à direita.

PUB