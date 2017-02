A banca portuguesa continua a perder dinheiro e poder

Já não sabemos se é melhor ou pior que a banca portuguesa vá perdendo o seu controlo e sejam capitais estrangeiros a comandar as suas directrizes. Assim, o CaixaBank, de Espanha, é agora — com 84,5% do capital — o dono e senhor do BPI, o qual, de português, só tem o nome, pois o remanescente capital, 15,5%, é detido pela Free Float (7,07%) e pela Allianz (8,43%).

Enquanto a administração cessante afirma “não se preocupar nada em ser uma sucursal de um banco espanhol”, os novos donos do BPI vão-se descartar de 900 bancários, a somar aos 2500 que a “sempre bem gerida” CGD vai também mandar borda-fora.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Produtividade, um conceito-chave

Os dados mais recentes divulgados pelo INE indicavam que mais de 30% da população activa auferia menos de 600 euros mensais. O valor encontra-se em linha com os níveis gerais de produtividade dos trabalhadores portugueses, embora longe do rendimento necessário para um casal com dois filhos puder suprir as suas necessidades essenciais, o que agrava sobremaneira as dificuldades dos cidadãos.

Por outro lado, se incluirmos os gastos associados às contribuições para a segurança social e o 13.º e 14.º mês, o próprio salário mínimo chega a atingir os 877 euros para a entidade empregadora, o que indicia que não existem grandes margens para que os patrões assegurem um aumento dos vencimentos, sem consequências no desemprego e número de falências.

Assim sendo, o foco deveria concentrar-se na melhoria da produtividade. Como é óbvio, as questões associadas à produtividade dependem de vários factores, como a qualificação do capital humano, utilização de moderna tecnologia, práticas de gestão e inclusivamente do valor acrescentado da produção. O governo deveria promover um debate público, integrando os vários sectores da sociedade, com o objectivo de melhorar os nossos índices de produtividade e por essa via o rendimento pago aos trabalhadores.

Sem uma alteração estrutural do sistema produtivo nacional, não será possível melhorar a qualidade de vida da população e contribuir para a convergência para com os restantes países da comunidade europeia.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Mochilas e uma galinha

O excesso de peso nas mochilas escolares originou uma petição que ultrapassa 16 mil assinaturas. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o peso da mochila não seja superior a 10% do peso da criança. Urge a colocação de cacifos nas escolas. Enquanto a indústria dos manuais escolares vai de vento-em-popa, evidenciando uma enorme capacidade promocional, veio-me à memória o documentário de Pascal Plisson, A Caminho da Escola.

No montanhoso Alto Atlas, em Marrocos, Zahira, Zineb e Noura, de 12 anos, percorrem a pé 22 km para irem à escola. Nas suas “mochilas” levavam um caderno, uma caneta e comida. Um dia, Zahira carregava uma galinha viva para oferecer à professora.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

