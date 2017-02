Thomas Piketty junta-se à equipa de Hamon nas eleições francesas

O economista Thomas Piketty, crítico das políticas de austeridade e autor do best-seller O Capital no Século XXI, vai-se juntar à equipa de Benoît Hamon, candidato socialista às eleições presicenciais francesas.

O nome de Piketty surgiu na equipa da campanha de Hamon este sábado, quando o candidato inaugurou a sua sede de campanha, no centro de Paris. De acordo com a Reuters, Piketty vai aconselhar Hamon em matérias relacionadas com o "tratado orçamental europeu".

Professor na London School of Economics, Piketty é autor do best-seller O Capital no Século XXI, editado em Portugal pela Temas & Debates, que descreve a distribuição e concentrações de riqueza nos últimos 250 anos.

Benoît Hamon, ex-ministro da Educação, foi o candidato socialista nas primárias do partido com o programa mais à esquerda, e citava o trabalho de Thomas Piketty para fundamentar as suas ideias já desde a apresentação do seu programa nas primárias.

O socialista, que colheu inspiração em Bernie Sanders (que perdeu as primárias democratas nos Estados Unidos para Hillary Clinton) e no líder trabalhista britânico Jeremy Corbyn, apresentava, entre outras propostas, a criação de um rendimento universal em França no valor de 750 euros.

No final de Janeiro, um estudo de opinião revelado pelo Le Figaro colocavam Benoît Hamon em quarto lugar, com 15%, atrás de Marine Le Pen, candidata da extrema-direita com 25%, Emmanuel Macron (21%) e François Fillon (22%). Le Pen seria sempre derrotada na segunda volta, a 7 de Maio, previa a sondagem Kantar-Soffres.

