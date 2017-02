Jean-Claude Juncker não se vai recandidatar à presidência da Comissão Europeia

O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker anunciou este sábado que não se vai recandidatar ao cargo em 2019, altura em que termina o seu mandato de cinco anos. As declarações foram feitas à rádio alemã Deutschlandfunk, numa entrevista que passará integralmente naquele canal radiofónico este domingo.

O antigo primeiro-ministro luxemburguês tornou-se presidente da Comissão Europeia em Novembro de 2014, depois de ter presidido ao Eurogrupo. Na entrevista à mesma rádio alemã, Juncker refere que a campanha de 2014 “foi boa", mas "não haverá segunda". "Não me vou candidatar de novo."

Como está a cumprir o primeiro mandato, Juncker tinha ainda a possibilidade de se candidatar mais uma vez.

Jean-Claude Juncker, de 62 anos, mostrou ainda estar preocupado relativamente à estabilidade da União Europeia durante as negociações da saída do Reino Unido do grupo europeu, na sequência do "Brexit".

