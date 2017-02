Homem que decapitou jovem no Canadá está livre de vigilância

Em 2008, atacou um passageiro dentro de um autocarro no Canadá e canibalizou-o. Mas, diagnosticado com esquizofrenia, foi absolvido do crime por ser inimputável no ano seguinte.

Agora, ao fim de nove anos, Will Baker, conhecido antes como Vince Li, vai ficar livre de supervisão, noticia a agência Associated Press. Esta foi a decisão do colectivo do Criminal Code Review Board da província de Manitoba, que supervisiona decisões sobre pessoas que foram criminalizadas mas são consideradas inimputáveis por causa das suas perturbações mentais.

A mãe do jovem morto, Tim McLean, então com 22 anos, está indignada, tendo dito que não havia maneira de controlar que ele ia tomar a medicação. “Não tenho palavras”, escreveu no Facebook, acrescenta a agência.

Também o deputado da oposição, o Conservador James Bezan, criticou esta decisão, afirmando que é um insulto aos familiares da vítima.

Aos 40 anos, Will Baker entrou num autocarro e sentou-se ao lado de Tim McLean: Baker disse em tribunal que ouviu a voz de Deus para o matar imediatamente e esfaqueou-o, mutilou-o e decapitou-o. Além disso, algumas testemunhas disseram que ele pegou na cabeça do jovem morto e andou a exibi-la fora do autocarro. Um passageiro contou em 2008 que ele parecia um autêntico robô enquanto decapitava a cabeça de Tim, não mostrando qualquer tipo de raiva. “Era como se estivesse na praia”, contou. Foi visto a comer partes do corpo da vítima.

Depois de ter sido considerado inimputável, Will Baker ficou numa ala psiquiátrica de um hospital que assegurava monotorização, e a cada ano ia sendo-lhe dada maior liberdade, relata a AP. Agora, está a viver sozinho num apartamento mas ainda era vigiado para garantir que tomava a medicação. O médico dele, Jeffrey Waldman, disse estar seguro de que William Baker ia cumprir a medicação e continuar o tratamento para assegurar que ele não tem episódios psicóticos.

Natural da China, a viver no Canadá desde 2001 e com nacionalidade canadiana desde 2005, Vince Li ou Will Baker planeia agora visitar o país se ficar em liberdade, disse o médico. Mas mantém-se no local onde vive, Winnipeg, continuou o médico, e tem planos de trabalhar.

O colectivo que decidiu libertá-lo escreveu que há provas substanciais de que Baker não constitui uma ameaça à segurança.

