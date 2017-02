Espírito Santo: acordo entre Governo e polícia para acabar com protesto

O Governo do estado brasileiro do Espírito Santo e os polícias e bombeiros militares chegaram a um acordo para pôr fim ao protesto que dura há uma semana.

Os membros da Polícia Militar não podem fazer greve mas não saem para as ruas há sete dias por causa de um protesto dos seus familiares, que estão nas portas dos quartéis e os impedem de sair – a falta de policiamento (é a Polícia Militar quem policia as cidades brasileiras) levou a uma onda de assaltos e violência que deixou já mais de 120 mortos.

Agora, chegou-se a um acordo, que prevê que o regresso às actividades de policiamento normais às 7h deste sábado.

Segundo a Folha de São Paulo, o Governo não aceitou o aumento salarial exigido pelos polícias, mas ficou de apresentar uma proposta até Abril, caso as finanças do Estado o permitam.

No âmbito, deste protesto 703 militares foram acusados do crime de revolta, estando em risco de serem condenados a penas de prisão entre os oito e os 20 anos de prisão, uma acusação que não cai com este acordo. Os restantes militares que participaram no protesto não sofrerão qualquer punição se voltarem ao trabalho às 7h deste sábado.

Também as mulheres dos polícias militares poderão sofrer consequências legais devido a esta situação, diz a Folha de São Paulo que adianta estarem já a ser identificadas no âmbito de um processo civil.

