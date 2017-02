Corrente humana salva 200 baleias na Nova Zelândia

Este sábado, mais de 200 baleias-piloto foram mantidas no mar depois de terem desencalhado na Ilha do Sul da Nova Zelândia, de acordo com o Departamento de Conservação da Natureza (DOC, na sigla inglesa).

Um grupo de 100 voluntários, com o apoio de três barcos, juntou-se para impedir que cerca de 200 baleias-piloto voltassem a dar à costa em Farewell Spit, uma remota língua de areia em Golden Bay, na Ilha do Sul. Cerca do meio-dia (hora local), algumas baleias já se tinham afastado da costa, continuando a ser controladas através dos barcos à medida que a maré descia.

Na madrugada desta sexta-feira, mais de 400 baleias morreram depois de terem ficado encalhadas em Farewell Spit. A zona é propícia a incidentes deste género, por causa das águas pouco profundas, mas normalmente registam-se casos isolados de uma ou duas baleias.

Este incidente é o terceiro maior do género na Nova Zelândia e o maior que aconteceu no país desde 1985, quando 450 baleias ficaram encalhadas na costa de Auckland.

Cerca de 100 baleias tinham encalhado durante a noite e regressaram ao mar com a subida da maré, mas cerca de 20 animais continuam encalhados. “Estas baleias não estão em boas condições e serão eutanasiadas para aliviar o seu sofrimento”, afirmou o departamento de conservação em comunicado.

Desde que o incidente foi identificado, esta quinta-feira, os salvadores têm passado os últimos dias a tentar manter os animais sobreviventes frios, húmidos e calmos, enquanto esperam por marés altas para as arrastar novamente para o mar. O DOC pede a potenciais voluntários que tragam fato de mergulho, assim como toalhas, lençóis e baldes.

“Emocionalmente, é muito stressante, porque consegues ouvir as baleias a chamar. É uma sensação muito forte”, afirmou um voluntário à TVNZ, citado pela Reuters.

De acordo com a Reuters, as crianças de escolas locais estiveram a cantar para tentar acalmar as baleias na praia.

