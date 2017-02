Nas Caldas não há dúvidas: têm uma das piores urgências hospitalares do país

Macas a atravancar os corredores, elevados tempos de espera, profissionais de saúde subcontratados e desmotivados. Assim vão as urgências do hospital das Caldas da Rainha, que nos últimos meses têm tido uma permanência de 40 doentes deitados quando o seu espaço físico está previsto para 11.

A necessidade de ampliar as urgências é conhecida e até há projecto. Em Fevereiro do ano passado, precisamente 100 dias depois de ter tomado posse, o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, visitou o hospital e prometeu que dentro de nove meses (em Dezembro) regressaria às Caldas da Rainha para inaugurar as “novas” urgências.

Um ano depois nada mudou. De permeio houve uma “falsa partida”. A 14 de Novembro de 2016 era publicado no Diário da República o concurso público para aquela obra, no valor de 1,7 milhões de euros. Mas poucas semanas depois a administração do Centro Hospitalar do Oeste (ao qual pertencem também os hospitais de Peniche e Torres Vedras) era informada pelo IMPIC (Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção) que a plataforma de compras públicas Gatewit, que tinha sido escolhida para o concurso, perdera a licença para operar.

O concurso foi anulado em Dezembro, mas apesar de o caderno de encargos ser praticamente o mesmo, o segundo tarda em arrancar. Ana Harfouche, administradora do CHO, disse ao PÚBLICO que a publicação do novo concurso estaria “para muito breve”. Seja como for, e mesmo com obras a iniciarem-se dentro de meses, só em 2018 é que as urgências estarão ampliadas.

Nas cidade, utentes, políticos locais, autarcas e a generalidade da população já interiorizaram que têm uma das piores urgências hospitalares do país. E desesperam pela falta de solução.

Mas com ritmos de “desespero” diferentes. Enquanto a maioria camarária PSD assiste – em ano de eleições autárquicas – à incapacidade da “geringonça” para resolver o problema deixando-o queimar em lume brando, o PS local movimenta-se nos bastidores para tentar ultrapassar a situação de quase paralisia do conselho de administração do CHO.

É que os administradores não se entendem e aguarda-se agora uma nova administração quando, dentro de semanas, o CHO passar de SPA (Sector Público Administrativo) para EPE (Entidade Pública Empresarial). Uma alteração jurídica que, segundo fonte oficial do Ministério da Saúde, deverá ocorrer “no primeiro trimestre de 2017” e que vai permitir mais flexibilidade na gestão e resolver alguns dos problemas de pessoal. É que uma boa parte dos profissionais de saúde é subcontratada a empresas de trabalho temporário e estes poderão vir assim a integrar os quadros do centro hospitalar.

A própria dificuldade que a instituição tem tido em contratar médicos poderá ser ultrapassada pois, até agora, em vez de Caldas da Rainha, Peniche ou Torres Vedras, os médicos especialistas preferem ir trabalhar para Leiria, Santarém, Loures ou Tomar, cujos hospitais lhes oferecem melhores condições de contratação.

O CHO é, aliás, o último centro hospitalar generalista do país que ainda não tem estatuto de EPE pois até há pouco tempo detinha um extenso património nas Caldas da Rainha não directamente ligado aos cuidados de saúde que foi necessário descartar. O Hospital Termal das Caldas, o Parque D. Carlos I com os seus conhecidos pavilhões, a mata (em cujo subsolo estão os aquíferos termais) e um conjunto de imóveis, foram concessionados à autarquia a fim de deixar à administração do CHO só aquilo que tem a ver com a gestão hospitalar.

Para além das necessidades mais prementes – a ampliação das urgências do hospital caldense – permanecem dúvidas sobre se o hospital caldense deverá, todo ele, ser modernizado e ampliado. A operação de juntar Torres Vedras, Peniche e Caldas da Rainha num único centro hospitalar não foi bem aceite por profissionais de saúde nem autarquias. E a experiência não está a resultar. Por isso debate-se a construção de um hospital único para o Oeste, construído de raiz, num local equidistante dos três hospitais.

