Previsão: quais os países mais poderosos de 2030?

Uma das firmas de consultoria financeira mais prestigiada do mundo, a PriceWaterhouseCoopers (PwC) publicou uma previsão dos países com as economias mais poderosas no ano de 2030. Num relatório intitulado “The Long View: how will the global economic order change by 2050?”, é elaborada uma lista com as 32 economias que dominarão o mundo dentro de 13 anos. Para esta previsão, foram analisadas algumas variáveis, sobretudo o produto interno bruto (PIB) relacionado com a paridade do poder de compra (PPC). A PwC é uma empresa que presta serviços de auditoria, fiscalidade e assessoria de gestão – e é um dos quatro grandes nomes de empresas de consultoria, competindo com a Deloitte, KPMG e com a EY.

O estudo faz uma previsão do mercado no ano de 2030 como intermédio para avaliar quais as principais economias no ano de 2050. Neste relatório é previsto que, em 2042, a taxa de crescimento do mercado mundial duplique, crescendo a um ritmo médio de 2,6% entre 2016 e 2050.

No referente à paridade do poder de compra, a China ocupa o primeiro lugar tanto em 2016, como em 2030 e 2050. Os Estados Unidos surgem em segundo lugar tanto em 2016 como em 2030 mas, em 2050, a empresa estima que a Índia ganhe terreno e ultrapasse o país norte-americano que passa para terceiro lugar.

No ano de 2030, o Japão surge em quarto lugar, seguindo-se a Indonésia, a Rússia, a Alemanha, o Brasil, o México, o Reino Unido e a França, em décimo-primeiro lugar. Portugal não surge na lista em qualquer um dos anos.

Ainda que os três países que encabeçam a lista se mantenham nas mesmas posições, apenas alternando em 2050 entre os Estados Unidos e a Índia, há previsões que apontam para que alguns países subam significativamente na lista e que outros desçam.

A Espanha, por exemplo, que surge em décimo sexto lugar em 2016 deverá descer para vigésimo sexto em 2050. Entre 2030 e 2050 também se estima que o Japão desça de quarto lugar para oitavo lugar. Por outro lado, a Holanda – em vigésimo sexto no ano de 2016 – passa para o último lugar da lista, ficando em trigésimo segundo lugar tanto em 2030 como em 2050. Alemanha, Coreia do Sul, Itália, Canadá, Tailândia e Austrália também descem na lista. Em última análise, todas as potências da actual União Europeia descem de posição.

A maior subida assinalada é a do Vietname, que passa do último lugar desta lista – trigésimo segundo lugar no ano de 2016 – para vigésimo lugar em 2050. Prevê-se que a Indonésia passe de oitavo lugar para quarto e que a Nigéria passe de vigésimo segundo lugar para décimo quarto. México, Egipto, Paquistão, Irão, Filipinas e África do Sul são mais alguns dos países que deverão ver as suas economias crescer.

No parágrafo seguinte encontra-se a lista ordenada da previsão feita pela PwC dos países que dominarão a economia mundial no ano de 2030. Entre parênteses aparece a posição do país relativa ao ano de 2016.

Maiores potências mundiais em 2030:

China (1) Estados Unidos (2) Índia (3) Japão (4) Indonésia (8) Rússia (6) Alemanha (5) Brasil (7) México (11) Reino Unido (9) França (10) Turquia (14) Arábia Saudita (15) Coreia do Sul (13) Itália (12) Irão (18) Espanha (16) Canadá (17) Egipto (21) Paquistão (24) Nigéria (22) Tailândia (20) Austrália (19) Filipinas (28) Malásia (27) Polónia (23) Argentina (25) Bangladesh (31) Vietname (32) África do Sul (29) Colômbia (30) Holanda (26)

