Portugal vence Bósnia e mantém-se no Grupo I

Portugal assegurou a permanência no Grupo I da Fed Cup, ao vencer a Bósnia/Herzegovina no play-off. Depois de perder as três rondas da Poule C, Inês Murta e Michelle Brito ganharam os singulares confirmando a presença da selecção feminina na terceira divisão do ténis mundial.

PUB

A vitória portuguesa em Talin, na Estónia, ficou confirmada quando Michelle Brito (246.ª) dominou Dea Herdezelas (473.ª) em apenas 52 minutos: 6-1, 6-2. A número um portuguesa na atualidade ultrapassa Sofia Prazeres em vitórias individuais na Fed Cup. Michelle Larcher de Brito soma agora 18 triunfos em singulares, mais um do que Sofia Prazeres.

“Uma vez mais estou muito orgulhosa da nossa representação nacional. É um prazer enorme para mim representar o meu país. Apesar da semana ter sido muito dura, conseguimos o nosso principal objectivo. Para a memória ficam os momentos ultrapassados com grande espírito de grupo e muita entrega de toda a equipa”, afirmou Michelle Brito.

PUB

O triunfo luso começou a desenhar-se quando Inês Murta (546.ª) obteve a sua primeira vitória na Fed Cup ao bater Jelena Simic (551.ª), por 6-4, 6-0. O primeiro set fechado ao fim de 58 minutos, acabou por facilitar a tarefa da algarvia de 19 anos na segunda partida. “Fiquei muito contente por ter alcançado a minha primeira vitória na Fed Cup. Sinto sempre uma grande honra ao ter a oportunidade de representar o meu país e fico muito feliz por ter ajudado Portugal a concretizar o objetivo da permanência no grupo”, declarou Murta ao site Ténis Portugal.

Esta eliminatória da Fed Cup permitiu igualmente a estreia de Francisca Jorge, de apenas 16 anos. “Jogar na Fed Cup era algo de que eu sonhava e desejava fazer parte e ter jogado pela primeira vez num par decisivo foi algo grandioso e de que desfrutei. Dei o meu melhor, apesar de não ter corrido tão bem”, admitiu a tenista vimaranense, que não conseguiu vencer nenhum dos dois encontros de pares que disputou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entretanto, João Sousa e Gastão Elias já conhecem os nomes dos primeiros adversários no Argentina Open, torneio ATP 250 que se realiza em Buenos Aires e que tem Kei Nishikori, quinto no ranking mundial, como principal favorito.

Sousa (41.º ATP) é o sexto mais cotado da prova e defronta Horacio Zeballos (69.º). Elias (73.º), oitavo-finalista em 2016, joga com outro argentino, Leonardo Mayer (142.º), um dos três wild-cards do quadro principal.

Sousa e Elias vão também actuar junto na prova de pares, tendo como adversários na ronda inaugural os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah, primeiros cabeças de série.

PUB