Manchester United vence Watford e vinga derrota da primeira volta

O Manchester United, orientado pelo português José Mourinho, venceu hoje em casa o Watford por 2-0, em jogo da 25.ª jornada da liga inglesa, vingando a derrota por 3-1, sofrida na primeira volta da prova.

Juan Mata, aos 32 minutos, e Anthnoy Martial, aos 60, marcaram os golos que deixam a equipa de Mourinho na quinta posição, a um ponto do vizinho City, quarto, que na segunda-feira encerra a ronda com uma visita ao Bournemouth.

O Southampton, com o português Cedric a titular, goleou na visita ao Sunderland, com um 'bis' de Gabbiadini, que marcou aos 30 e 45 minutos, um golo da na própria baliza de Jason Denayer (89) e outro de Shane Long (90+2).

O West Bromwich empatou a dois golos na visita ao West Ham, com a igualdade a ser "selada" já em tempo de descontos (90+4), com um golo de McAuley.

A equipa visitante chegou ao intervalo a vencer por 1-0, depois do golo de Nacer Chadi, aos seis minutos, mas no segundo tempo o West Ham deu a volta ao resultado, com golos de Feghouli (63) e Lanzini (86)

O Stoke City venceu o Crystal Palace, penúltimo classificado, com um golo de Joe Allen (67), enquanto Middlesbrough e Everton empataram sem golos.

Ainda hoje, Liverpool, quarto da tabela, recebe o Tottenham, segundo classificado a nove pontos do líder Chelsea, que no domingo visita o Burnley.

