Jesus assume responsabilidade pela derrota no Estádio do Dragão

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, voltou neste sábado a comentar as suas afirmações após o jogo do passado fim-de-semana, no Estádio do Dragão, onde referiu que o médio Palhinha não tinha levado o “guião certo”. Assumindo a responsabilidade pelo desaire frente ao FC Porto, o técnico sportinguista referiu que “quiseram transmitir uma ideia diferente” e que em Portugal, a “cotovelite” é a “marca que mais vende”.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense, Jesus apresentou-se bem disposto e procurou desvalorizar a polémica: "Aquilo que eu disse foi que o Palhinha não levou o guião certo. E normalmente, nas minhas equipas, quem passa o guião aos jogadores sou eu. A responsabilidade das ideias é minha. Se disse que ele não levava o guião certo, a responsabilidade é minha. Não transmiti aquilo que queria.”

Usando da ironia, o treinador acrescentou que Palhinha durante a semana “teve um problema psicológico tão grande que nem treinou”. "Quiseram transmitir uma ideia diferente, mas tenho de estar preparado para isso. Há uma marca desportiva que está no top há muito tempo. É a 'cotovelite'. É a marca que mais vende em Portugal", disse o treinador do Sporting.

Sobre os objectivos dos “leões” até ao final da época, Jesus garante que nunca afirmou que o Sporting está fora da luta pelo primeiro lugar: “Não disse que o Sporting está fora da luta pelo título. Só disse que fica muito mais difícil quando estás atrás de duas equipas que têm os pontos que têm. O Sporting tem que vencer todos os jogos, continuar a melhorar a sua qualidade de jogo e, como é óbvio, valorizar cada vez mais aqueles jogadores que até agora não têm jogado tanto. O título está mais difícil, mas há outros objectivos, como a entrada, directa ou indirecta na Liga dos Campeões.”



