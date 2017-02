Iturrizaga dominou o Open de Portugal

O venezuelano Eduardo Iturrizaga foi o grande dominador do Open de Portugal, vencendo destacado a prova que se realizou em Lisboa, reunindo 167 participantes em representação de 34 países.

PUB

Iturrizaga de 26 anos, 103.º jogador do ranking mundial e número dois da prova, teve um desempenho fantástico, vencendo as primeiras sete partidas e depois limitando-se a gerir a vantagem, empatando sem correr riscos os dois últimos confrontos, terminando a prova com 8 pontos de 9 possíveis, deixando a meio ponto de distância o grande mestre Sérvio Aleksandar Indjic. A terceira posição com 7 pontos, foi partilhada por seis jogadores, entre os quais o primeiro designado, o letão Igor Kovalenko, 55º da lista mundial, que perdeu a hipótese de lutar pelo título quando foi surpreendido na sétima jornada pelo mestre internacional do Turquemenistão, Meilis Anabardiev, cujo ranking era mais de 250 pontos inferior ao seu.

Os melhores portugueses integraram o grupo que partilhou a nona posição, Luís Galego, 13.º, André Sousa, 14.º e Pedro Rego, 16.º. Mas o grande destaque vai por inteiro para o mais jovem, André Sousa, com apenas 17 anos, que com a performance realizada conquistou a terceira e definitiva norma para o título de Mestre Internacional, tornando-se o mais jovem português de sempre a conseguir alcançar este título.

PUB

PUB