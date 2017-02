“Figgy” segura comando em Casablanca

Pedro Figueiredo segurou sexta-feira o comando do Open The Tony Jacklin, o torneio do Pro Golf Tour germânico, de 35 mil euros em prémios monetários, que amanhã (Sábado) termina em Casablanca.

O atleta do Sport Lisboa e Benfica deixou de estar isolado na frente e partilha agora a primeira posição com os alemães Marc Hammer (amador) e Nicolai von Dellingshausen, com 135 pancadas, 9 abaixo do Par.

“Figgy”, que venceu no passado domingo o Morgado Classic do Algarve Pro Golf Tour, fez 2 birdies, nos buracos 1 e 8, e apenas 1 bogey, no 11, entregando um cartão de 71 (-1), face ao score de 64 (-8) de ontem.

O trio de líderes é perseguido pelo alemão Moritz Lampert, a apenas 1 pancada de distância.

Este é o terceiro torneio do ano do português neste circuito alemão de profissionais, nos dois primeiros, ambos no Egipto, foi 2.º e 6.º, pelo ocupa o terceiro lugar na respectiva ordem de mérito.

