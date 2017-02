Guimarães deixou de ser uma pedra no sapato do FC Porto

Após três épocas consecutivas sem vencer no Estádio D. Afonso Henriques para o campeonato, o FC Porto conquistou em Guimarães três importantes pontos que mantêm os portistas a apenas um ponto do líder Benfica. Com uma exibição fiável, os “dragões” voltaram a contar com a eficácia de Soares, que no reencontro com a sua ex-equipa fez o terceiro golo com a camisola portista. Diogo Jota, a cinco minutos do final, fixou o marcador em 0-2.

A atravessar a melhor fase da época — nove vitórias nos últimos dez jogos da I Liga —, Nuno Espírito Santo mostrou-se cauteloso em Guimarães. Apostando em mais tracção traseira do que o habitual, o treinador abdicou de Óliver e Corona, colocando no “onze” André André e Herrera. Com estas alterações, os “azuis e brancos” ganhavam fiabilidade, mas perdiam capacidade de provocar desequilíbrios individuais. No entanto, Nuno mantinha a dupla que se tinha estreado com sucesso frente ao Sporting e na parceria entre André Silva e Soares voltou a estar a chave do sucesso do FC Porto.

Sem Hernâni e Marega, que não podiam alinhar por estarem emprestados pelos portistas, Pedro Martins promoveu a estreia de Celis, que jogou lado a lado com Zungu, e entregou a Bernard a responsabilidade de apoiar Rafael Martins. Apesar do nome do adversário e de atravessarem a pior fase da época — uma vitória nos últimos cinco jogos do campeonato —, os vimaranenses tentarem assumir, com cautelas q.b, o controlo da partida desde o apito inicial. No entanto, perante o respeito mútuo demonstrado por vitorianos e portistas, na primeira meia hora assistiu-se a um jogo intenso e disputado tacticamente, mas Douglas e Casillas raramente foram incomodados.

Porém, à semelhança do que tinha acontecido contra o Sporting, Soares só necessitou de uma oportunidade para continuar a justificar os milhões investidos pelo FC Porto na sua contratação: aos 36’, após um remate falhado de André Silva, o “29” portista ficou isolado e, com classe, fez o nono golo no campeonato, o terceiro com a camisola “azul e branca”.

Com a vantagem, o FC Porto passou a correr ainda menos riscos e o V. Guimarães entrou na segunda parte com mais posse de bola, mas com o avanço no terreno dos minhotos, os “azuis e brancos” ficaram com mais espaço para contra-atacar. Com Corona no lugar de André Silva, os portistas ganharam velocidade e, ao contrário de Casillas, que teve pouco trabalho, Douglas viu-se em apuros: Felipe (67’) e Danilo (74’).

Depois, foi Jota a entrar em acção e a colocar um ponto final no jogo. O internacional sub-21 entrou aos 74’, ameaçou aos 75’ e 78’, e marcou aos 85’, garantindo a quinta vitória consecutiva no campeonato para o FC Porto.

