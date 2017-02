Sotheby's espera vender paisagem de Klimt por 52 milhões de euros

Uma notável paisagem de Gustav Klimt, como lhe chama a Sotheby’s, vai ser leiloada em Londres e espera-se novo recorde para este género de pintura do artista austríaco. Bauerngarten, que foi executada em 1907 pelo pintor simbolista, vai à praça por 45 milhões de libras (52,76 milhões de euros), dizem os media britânicos, porque a leiloeira escreve no catálogo que a estimativa só se pode saber sob consulta.

Marcado para 1 de Março, o leilão de arte moderna e impressionista junta obras dos grandes nomes da pintura europeia, como Picasso e Gauguin, mas Klimt é a estrela da noite, notando a leiloeira que a obra está incluída no período mais criativo do artista, entre 1905-1908, como O Beijo e o retrato dourado de Adele Bloch-Bauer. Tal como estas duas últimas obras, a paisagem que vai a leilão tem um formato quadrado sublinhando a inovação em relação ao formato tradicional do género que privilegia a horizontalidade ou a verticalidade, uma opção que Klimt partilha com Claude Monet. O festim primaveril, que se mostra numa composição triangular, espelha a influência de Van Gogh no artista "na dinâmica da pincelada", explica a Sotheby's.

O Art Newspaper diz que a Primavera chegou mais cedo a Londres e que Klimt deverá estabelecer novo recorde em leilão com a venda da paisagem: se este mesmo quadro foi vendido por 6,8 milhões de euros na Christie’s de Londres em 1994, desta vez Bauerngarten deverá ultrapassar a estimativa de venda de 52 milhões de euros, uma vez que a última paisagem do artista a ir à praça atingiu em 2010 mais de 30 milhões de euros (Igreja em Cassone, Paisagem com Ciprestes), o recorde para o género à taxa de conversão da altura.

Esta semana, a estrela de televisão norte-americana Oprah Winfrey vendeu o seu Retrato de Adele Bloch-Bauer II (1912) por 141 milhões de euros a um coleccionador chinês numa transacção privada. Oprah comprou o quadro por 82,7 milhões num leilão da Christie’s em Nova Iorque em 2006. Foi no mesmo ano que Ronald Lauder adquiriu por 135 milhões de dólares (127 milhões de euros à taxa actual) o retrato dourado de Adele Bloch-Bauer a Maria Altmann, sobrinha de Adele, depois de esta ter travado uma longa batalha em tribunal contra o Estado austríaco que tinha ficado com a obra roubada pelo regime nazi à família judia e a exibia num museu público.

