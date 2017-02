Lars von Trier revela primeira imagem do próximo filme

Quatro anos depois de Ninfomaníaca, Lars von Trier revela uma primeira imagem do seu próximo filme, o thriller The House That Jack Built, protagonizado pelo norte-americano Matt Dillon e pelo suíço Bruno Ganz.

O realizador dinamarquês revelou à revista Variety uma foto a preto e branco de um homem a segurar uma foice, reminiscente do clássico de terror Vampyr (1932), do dinamarquês Carl Theodor Dreyer.

"Quando estava a filmar The House That Jack Built, tirei uma foto evocativa com uma referência cinematográfica", contou à Variety o realizador de Dancer In The Dark (2000), Dogville (2003) e Melancolia (2011).

Tal como foi anunciado em Novembro, a história acompanha a personagem central, Jack, ao longo de 12 anos. A personagem “altamente inteligente” é seguida através dos seus homicídios, enquanto se forma como assassino em série.

“Experienciamos a história a partir do ponto de vista de Jack”, que vê cada crime como “uma obra de arte”, detalhava a Zentropa, a produtora de von Trier.

The House That Jack Built está a ser filmado em Trollhättan, na Suécia, e em Copenhaga, na Dinamarca, e deverá chegar aos cinemas em 2018.

