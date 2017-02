Amores às dúzias para celebrar São Valentim com música

Nas anteriores edições esgotaram todos os concertos. Chegados à terceira, os organizadores do festival do festival Montepio Às Vezes o Amor, criado com o objectivo de celebrar com música o Dia dos Namorados (ou de São Valentim, como preferirem os seus cultores) ambicionam o mesmo: esgotar salas. Só que, desta vez, há mais palcos em causa. A Lisboa, Porto, Leiria, Castelo Branco e Vila do Conde juntam-se, este ano, Aveiro, Beja, Coimbra, Faro, Lagoa, Viana do Castelo e Vila Nova de Gaia. Doze cidades, doze concertos e, claro, mais de doze artistas, porque aos cabeças de cartaz juntam-se os respectivos músicos e, nalguns casos, vários convidados.

A primeira vaga de concertos ocorre este sábado, 11 de Fevereiro, em seis localidades, sempre às 22h. Rui Veloso (Viana do Castelo, Centro Cultural), Jorge Palma (Aveiro, Teatro Aveirense) e Aurea (Castelo Branco, Cine-Teatro Avenida) tinham já lotação esgotada, segundo a organização. A caminho disso estariam Raquel Tavares (Beja, Teatro Municipal Pax Julia), HMB (Vila do Conde, Teatro Municipal) e Rita Guerra (V. N. Gaia, Centro Cultural e Social do Olival).

No dia 14, terça-feira (ou seja, no próprio Dia dos Namorados), há mais. Começando por Lisboa (todos os concertos deste dia são, também, às 22h) o Coliseu dos Recreios receberá o espectáculo Deixem o Pimba em Paz, onde Bruno Nogueira e Manuela Azevedo terão como convidados especiais António Zambujo, Capicua e Samuel Úria. No Porto, no Coliseu, será a vez dos Amor Electro. E em Coimbra, no Convento de São Francisco, Gisela João partilhará cumplicidades musicais com J.P. Simões. Os restantes concertos conta com João Pedro Pais (Faro, Teatro das Figuras), André Sardet (Leiria, Teatro José Lúcio da Silva) e Paulo Gonzo (Lagoa, Centro de Congressos do Arade). Amores há muitos? Músicas também. É só saber escolher.

