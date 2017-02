Previsão de chuva e vento forte no fim-de-semana

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) alertou esta sexta-feira para um agravamento das condições meteorológicas durante o fim-de-semana, devido à chuva e vento nas regiões do Sul, sobretudo no Baixo Alentejo e Algarve.

PUB

Além da precipitação e do vento, a ANPC, com base em previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê queda de neve acima de 800/1000 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para 1200/1400 metros durante esta sexta-feira e a manhã de sábado.

Quanto à agitação marítima na costa ocidental, são esperadas ondas com quatro e cinco metros de altura até ao final da manhã de sábado, enquanto a agitação marítima na costa sul se ficará por ondas de dois a três metros, passando a três metros a partir da noite de sábado e até final da manhã de domingo.

PUB

A chuva será mais intensa a sul de Montejunto-Estrela, podendo ser pontualmente forte no Baixo Alentejo e Algarve a partir da manhã de sábado, prolongando-se durante a tarde de sábado e durante o dia de domingo.

São ainda esperadas rajadas de vento (até 40km/hora) de quadrante leste no litoral a sul do cabo Carvoeiro e até 50km/hora nas terras altas, por vezes com rajadas até 95km/hora, rodando para o quadrante sul no Algarve a partir da tarde de sábado, podendo existir a ocorrência pontual e localizada de "eventos extremos".

Face às condições meteorológicas anunciadas, a ANPC adverte para a possibilidade de piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo, possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis e inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outros efeitos esperados são dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, possibilidade de queda de ramos ou árvores, possíveis acidentes na orla costeira e fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos.

Como medidas preventivas para minimizar os eventuais efeitos do mau tempo, a ANPC recomenda a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, uma condução rodoviária defensiva (redução da velocidade e atenção aos lençóis de água), colocação de correntes de neve nas viaturas sempre que circular em locais com neve, especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas e cuidado na circulação junto da orla costeira.

Outra recomendação vai no sentido de não praticar actividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima.

PUB