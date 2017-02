Morreu Manuela de Azevedo, a primeira jornalista portuguesa

Manuela de Azevedo, a primeira mulher com carteira profissional de jornalista, morreu nesta sexta-feira, aos 105 anos, no Hospital de São José, em Lisboa, onde estava internada desde terça-feira, disse o Sindicato dos Jornalistas, em comunicado. Depois da morte da inglesa Clare Hollingworth, a 10 de Jneiro deste ano, Manuela de Azevedo era a repórter mais antiga do mundo, afirmou o Museu da Imprensa.

PUB

Nascida a 31 de Agosto de 1911, fez carreira em jornais como o Século, República e Diário de Notícias.

Filha de um jornalista que foi director do Diário da Beira Alta e correspondente de O Século, Manuela de Azevedo estreou-se no República com um artigo sobre a eutanásia que seria censurado, “Matar por piedade”, contou em 2013 em entrevista ao Diário de Notícias (DN). Foi no DN que acabaria, aos 85 anos, a sua carreira de seis décadas.

PUB

Sócia mais antiga do Sindicato de Jornalistas, Manuela de Azevedo começou a escrever em 1935. Um dos episódios mais contados na sua biografia é a célebre reportagem que faria uma manchete do Diário de Lisboa: “Fui criada de Sua Majestade”. Porque Manuela de Azevedo foi isso mesmo: fez-se passar por criada para chegar ao rei Humberto II de Itália, então exilado político em Sintra, conseguiu entrevistá-lo e vender a peça para vários órgãos internacionais. No ano passado contou numa cerimónia que essa reportagem teve a admiração de leitores por um pormenor: “Era não terem [na quinta em Sintra] água corrente, com a água para os banhos a ir numa chaleira. E foi sensação em todo o mundo”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Agosto, o Sindicato dos Jornalistas e o Museu Nacional da Imprensa homenagearam-na no dia do seu aniversário numa iniciativa que contou com a presença do Presidente da República, que a condecorou com a Ordem da Instrução Pública. Nessa cerimónia, ainda lúcida segundo relatava a Lusa, falou de uma reportagem sobre barracas nas furnas de Monsanto, em Lisboa, ainda antes do 25 de Abril. “E o que eram as furnas de Monsanto? Eram buracos nas rochas, com o chão cheio de poças de água e lama. E criancinhas, seminuas, descalças, brincavam ali enquanto um velho tuberculoso, que tinha acabado uma espécie de cama ou beliche na própria rocha, ia cuspindo a sua miséria para o chão”, disse a jornalista, lembrando que mais tarde essas pessoas foram alojadas. “O jornalismo não é só aquele que diz que morreram tantas pessoas num desastre. O jornalismo é o defensor da objectividade, de focos, de problemas sociais", afirmou.

Sofia Branco, presidente do Sindicato dos Jornalistas, recorda ao PÚBLICO que Manuela Azevedo foi das poucas que atravessaram "toda a evolução do jornalismo”, deixando, por isso, uma “memória do jornalismo passado” e “da forma como se fazia jornalismo” à época. Na homenagem em Agosto, lembra, mostrou ser uma “figura com uma memória incrível”: "Com 105 anos contou histórias com um detalhe impressionante”. A jornalista recordou o relato de como foi recebida quando entrou nas redacções portuguesas, numa altura em que eram poucas as mulheres que exerciam a profissão, revelando que foi tratada pelos homens com “cavalheirismo”, e dizendo, durante a cerimónia, que registava com “agrado” o facto de actualmente metade das redacções serem compostas por mulheres.

Entre os “extraordinários conselhos” deixados pela mais antiga jornalista em Portugal a uma plateia composta por jovens que começavam a abraçar a carreira jornalística, Sofia Branco destaca uma frase: “O jornalista diz o que pensa e pensa o que diz”. Para a presidente do Sindicato, Manuela Azevedo "era uma figura singular, com uma vida muito cheia".

PUB