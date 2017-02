Mandatos de administradores hospitalares só podem ser renovados uma vez

Os administradores hospitalares passam a poder estar nestas funções apenas dois mandatos e não até ao máximo de quatro como até agora, de acordo com o novo regime dos hospitais do sector público, publicado esta sexta-feira em Diário da República.

A lei concentra num único diploma o regime jurídico das entidades que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS) afectas à rede de prestação de cuidados de saúde e define as especificidades estatutárias destas entidades. De acordo com o decreto-lei, o mandato dos membros do conselho de administração tem a duração de três anos renovável, uma única vez.

Até agora, o mandato dos membros do conselho de administração tinha a duração de três anos e era renovável até ao máximo de três renovações consecutivas.

O novo regime contempla a possibilidade de as entidades públicas, dotadas de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial e natureza empresarial poderem organizar-se através de Centros de Responsabilidade Integrada (CRI). Os CRI são "estruturas orgânicas de gestão intermédia que visam potenciar os resultados da prestação de cuidados de saúde, melhorando a acessibilidade dos utentes e a qualidade dos serviços prestados, aumentando a produtividade dos recursos aplicados, contribuindo, para uma maior eficácia e eficiência".

Estes centros são constituídos por equipas multidisciplinares integrando médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes operacionais, gestores e administradores hospitalares e outros profissionais de saúde, de acordo com a área ou áreas de especialidade. Os CRI constituem-se através de formas de organização flexíveis direccionadas para dar respostas céleres e de qualidade às necessidades dos utentes.

