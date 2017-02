Macedo dispensou advogados de Domingues

O novo presidente da Caixa Geral de Depósitos já não está a contar com o apoio do escritório de advogados contratado por António Domingues, confirmou o PÚBLICO. A Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados, especializada em direito bancário e comercial, saltou para a ribalta ao ter preparado o processo de contratação da equipa de Domingues, ajudando na preparação da recapitalização da Caixa e até preparando a mudança à lei do Governo, que tirou a CGD do Estatuto de Gestor Público - retirando-lhe os constrangimentos salariais e tentando contornar a obrigação de entrega de declarações no Tribunal Constitucional.

Mas se, nesta fase, o escritório já não tem qualquer contrato ou avença com o banco público, a verdade é que esta equipa de advogados ainda acompanhou a passagem de pastas para Paulo Macedo. Nomeadamente na preparação dos dossiers dos candidatos à equipa executiva, que tinham que ser entregues em Frankfurt. A experiência adquirida por aquela equipa em Julho passado, quando o BCE chegou a afastar alguns dos candidatos propostos pelo Governo, terá convencido Macedo a manter por mais alguns dias aquele apoio jurídico.

