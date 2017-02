Federação de Lisboa do PS tem quase fechadas candidaturas às autárquicas

A Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS tem quase fechada a lista dos onze cabeças de lista às eleições autárquicas do início de Outubro. A novidade é o regresso às lides eleitorais de Joaquim Raposo, antigo presidente da Câmara da Amadora, que agora lidera a lista dos socialistas em Oeiras.

A candidatura de Joaquim Raposo em Oeiras contraria uma das orientações para as autárquicas estabelecidas pela direcção do PS de que antigos presidentes da câmara não se recandidatariam àquela função.

A outra orientação aprovada foi a de que os presidentes em exercício e ainda não atingidos pela limitação de mandatos seriam de novo candidatos ao cargo. Assim, o PS avança com os mesmos nomes em sete dos onze concelhos que compõem a FAUL.

Com a lista a ser oficialmente fechada no final de Fevereiro, os cabeças de lista que se recandidatam são Fernando Medina em Lisboa, Basílio Horta em Sintra, Carla Tavares na Amadora, Hugo Martins em Odivelas, Alberto Mesquita em Vila Franca de Xira, Luís Sousa na Azambuja e André Rijo em Arruda dos Vinhos.

No momento em que o PS tem praticamente concluídas as suas escolhas sobre a zona Norte da Área Metropolitana de Lisboa (AML), o PSD ainda não fechou candidaturas e aponta como data limite o fim de Março. Quanto à capital, permanece o impasse. Depois de afastada a possibilidade de acordo com o CDS para apoiar a candidatura de Assunção Cristas, têm-se multiplicado, sem êxito, os convites de Pedro Passos Coelho a personalidades para encabeçarem a lista do PSD.

Quanto ao PS, na zona urbana de Lisboa, há quatro concelhos onde os socialistas não detêm a câmara: Loures, na posse do PCP, Mafra e Cascais presididos pelo PSD e Oeiras, onde é presidente o independente Paulo Vistas, que agora se recandidata apoiado pelo PSD.

A possibilidade de o antigo presidente do município Isaltino Morais se recandidatar, poderá, de acordo com os responsáveis do PS ouvidos pelo PÚBLICO, baralhar os dados eleitorais no concelho, o que leva o PS a ter expectativas em relação à sua aposta em Joaquim Raposo.

Em Mafra, para disputar a presidência com Hélder Sousa Silva, a lista do PS deverá ser liderada pelo independente Rogério Costa. Em Cascais, o nome escolhido para desafiar Carlos Carreiras é o da ex-ministra da Cultura Gabriela Canavilhas.

Já em Loures, a cabeça de lista é a actual vereadora naquele concelho Sónia Paixão, que irá disputar a presidência da Câmara a Bernardino Soares. A aposta em Loures é “para ganhar”, assumiu um responsável do PS ao PÚBLICO.

Loures é considerado um concelho emblemático na AML e o único detido pelo PCP na zona norte desta área. Uma situação inversa ao que se passa na margem sul da AML, onde o PCP detém oito municípios e o PS apenas preside à Câmara do Montijo.

