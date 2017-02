BE questiona dança das cadeiras de Luís Costa Ferreira

Primeiro, esteve no Banco de Portugal. Depois saltou para a PricewaterhouseCoopers (PwC) e, agora, regressa ao cargo que ocupou no banco central. Foi esta dança de cadeiras que motivou o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda a entregar nesta sexta-feira, e com carácter de urgência, um requerimento para que o Banco de Portugal apresente à Assembleia da República os pareceres da Comissão de Ética e outra informação que seja considerada relevante e que tenha servido de base à nomeação de Luís Costa Ferreira para este banco. Para os bloquistas, trata-se de uma nomeação “inaceitável”.

Luís Costa Ferreira – que esteve à frente da direcção de supervisão prudencial do Banco de Portugal entre Julho de 2013 e Outubro de 2014, tendo sido depois contratado pela consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) para assumir a área de serviços financeiros e supervisão – regressa agora às funções que desempenhava no Banco de Portugal.

Para os bloquistas, “a existência de conflitos de interesse é óbvia e inaceitável”, uma vez que “Luís Costa Ferreira passa de regulador a partner de uma empresa que presta consultoria a regulados, voltando depois a ser regulador.”

No requerimento do Bloco – dirigido ao governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e assinado pela deputada Mariana Mortágua – o partido sublinha que, durante o tempo em que Luís Costa Ferreira foi director daquele departamento, a auditora PwC “foi contratada pelo Banco de Portugal para vários trabalhos de supervisão”, entre os quais o que “expôs os problemas do GES”.

Mais: “em agosto de 2014 o Novo Banco é criado, tendo, mais uma vez, a PwC sido escolhida para elaborar o balanço inicial na nova instituição bancária, criada para agregar os melhores activos do BES”. Na cronologia desta história surge a seguir a data de Outubro de 2014, quando “Luís Costa Ferreira abandona o seu lugar à frente da direcção de supervisão prudencial, tendo-se tornado partner da auditora PwC em Janeiro de 2015”.

No documento, o BE nota ainda que, na altura, o motivo da contratação foi “assumido pela própria PwC ao afirmar, em comunicado, acreditar que ‘as alterações no sector decorrentes da entrada em vigor do Mecanismo Único de Supervisão, que prevê a supervisão prudencial directa pelo BCE das instituições de crédito significativas, criam grandes oportunidades na área da regulação dos serviços financeiros. Adquirir competências e skills únicos irá permitir liderar este sector.’”

Foi em Outubro de 2014 que este comunicado foi tornado público. Na altura, o que estava em causa eram duas saídas, a de Luís Costa Ferreira e também a o director-adjunto daquele departamento, Pedro Machado. Os dois deixavam o Banco de Portugal para irem para a PwC.

Era esta consulta que estava a conduzir a auditoria ao Novo Banco, ajudando a construir o balanço da instituição que nasceu da intervenção do Banco de Portugal, onde os responsáveis pela supervisão tiveram um papel essencial. O regulador acabou por intervir no BES, e dividiu a instituição em duas.

Nessa altura, o conselho de administração do regulador explicou, também através de um comunicado, que tomou conhecimento “dos pedidos de desvinculação ao Banco de Portugal apresentados pelo director e director-adjunto do Departamento de Supervisão Prudencial (DSP), Dr. Luís Costa Ferreira e Dr. Pedro Machado, fundamentados na intenção de desenvolverem novos projectos profissionais".

