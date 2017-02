Directora-geral do Tesouro e Finanças pede demissão

A directora-geral do Tesouro e Finanças (DGTF), Elsa Roncon Santos, cessará funções a partir de segunda-feira, 13 de Fevereiro. De acordo com um comunicado do gabinete do ministro das Finanças, a demissão acontece a pedido da própria.

PUB

Na nota, é referido que o Governo irá promover, com a maior brevidade possível, “o processo de selecção e de nomeação do novo director-geral do Tesouro e das Finanças”. Até que tal esteja concluído, o lugar será provisoriamente ocupado pela actual subdirectora-geral do Tesouro e das Finanças, Maria João Araújo.

A equipa liderada por Elsa Roncon Santos, que iniciou funções em 2011, “conduziu os destinos da Direcção-Geral do Tesouro e das Finanças num período particularmente exigente para a Administração Pública”, lê-se no comunicado.

PUB

Na sequência do trabalho desenvolvido, o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, agradeceu publicamente à directora-geral pela “competência, lealdade e sentido de responsabilidade na prossecução do interesse público com que desempenhou as suas funções ao longo de mais de um ano de trabalho conjunto”.

PUB