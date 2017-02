Reverter as imposições da troika

Acompanha a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) uma ideologia onde o capital está representado, tendo debitado estas ‘pérolas’: ”os pensionistas actuais têm benefícios significativamente generosos”. Pensionistas meus familiares, após 40 anos de descontos, recebem pensões inferiores ao Salário Mínimo Nacional. Ainda a OCDE: “um mercado de trabalho menos rígido melhora as oportunidades de emprego para os jovens”. Leia-se: menos contratação colectiva, mais precariedade e maior desregulação laboral.

A partir de 2011, iniciou-se uma desvalorização no valor do trabalho: recortes nos salários, aumento de impostos sobre os honorários, eliminação de férias e feriados e o trabalho extra pago por menos de metade do seu valor. Tudo isto resultou em mais de 2 mil milhões de euros que transitaram do trabalho para o capital (empresas/patrões)! A tudo isto, de mão beijada, o patronato agradece.

É descarto a OCDE querer continuar a destratar os trabalhadores portugueses. Regular o mercado laboral, valorizar salários e a dignidade de quem trabalha é contra os mercados, a finança e o capital e é o que subliminarmente nos quer fazer crer a OCDE. Tudo isto é inclassificável!

Vítor Colaço Santos , S. João das Lampas

Acordo ortográfico

O Presidente da Academia de Ciências de Lisboa (ACL) foi ao Parlamento defender que o Acordo Ortográfico (AO) deve ser revisto e melhorado. Deixando de lado os méritos ou deméritos do AO, vale recordar quem negociou o Acordo? A ACL. E quem inicialmente o aprovou? A ACL. Os estudos preparatórios foram desenvolvidos por quem? Pela ACL.

Após assinatura e antes da entrada em vigor, havia a obrigação de preparar um vocabulário. A academia brasileira fez o seu a tempo e horas. A ACL atrasou-se e contribuiu para a confusão.

Independentemente de o AO ser bom ou mau, há algo que deveria ser claro para todos. A confusão ortográfica em que se vive em Portugal, porque no Brasil toda a imprensa segue a nova ortografia,- é essencialmente culpa de uma instituição: a Academia de Ciências de Lisboa.

N. João Martins, Bruxelas.

A expansão do Metro

A expansão do Metro para o Cais do Sodré e Pontinha deve ser revertida. A prioridade deve ser a da zona cultural e turística Ajuda-Belém a partir do Rato-Prazeres, atravessando o Vale de Alcântara em "elevador até à Tapada (Pavilhão de Exposições), Polo Universitário (Cantina), Palácio (Jardim Botânico)e Estádio (Museu de Etnologia).

A ligação à linha.de Cascais poderia fazer-se em Belém ou Algés mas o ideal seria ressuscitar Pedrouços. A ligação ao CCB far-se-ia por um Jardim Poente que incluiria os pavilhões azuis da EGEAC e a antiga fábrica do Bom Sucesso. A bilhética integrada dos museus e monumentos poderia incluir viagens hop-on hop-off entre Algés (Palácio Anjos) e Alcântara (ligação ao MNAA por elevador) e entre Pedrouços e a Tapada da Ajuda.

A.Carvalho, Lisboa

