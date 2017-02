Trump admite criar decreto anti-imigração "totalmente novo"

Donald Trump afirmou esta sexta-feira que está a ponderar criar uma ordem executiva relativa à imigração “totalmente nova”, depois de a anteriormente aplicada ter sido bloqueada pelo tribunal de primeira instância de Seattle e pelo tribunal de recurso federal em São Francisco.

A bordo do Air Force One, o Presidente americano revelou aos jornalistas que se mantém confiante de irá fazer prevalecer a sua posição em relação ao tema nos tribunais, admitindo, no entanto, a possibilidade de escrever uma directiva nova: “Nós também temos muitas outras opções, incluindo dar entrada a uma ordem totalmente nova”, cita o Guardian.

Instado a confirmar se falava de uma decisão nova relativamente à imigração, Trump voltou a dizer que tem essa possibilidade em mente: “Pode muito bem ser. Nós temos de nos despachar por razões de segurança, por isso pode muito bem ser”, disse, acrescentando que irá actuar na próxima segunda-feira ou terça.

A Associated Press cita o Presidente americano que explicou que esta possível nova ordem executiva iria alterar “muito pouco” do que foi implementado pela primeira, onde se impedia a entrada de refugiados e imigrantes de sete países de maioria muçulmana.

A imprensa americana chegou a noticiar também, na noite desta sexta-feira, que Donald Trump deixou de parte, para já, a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal para levantar o bloqueio à medida anti-imigração por si assinada. No entanto, minutos depois, o chefe de gabinete da Casa Branca, Reince Priebus, afirmou que a administração está a analisar todas as “opções no sistema judicial”, incluindo a possibilidade de recurso para o Supremo Tribunal, cita a Reuters.

