Torre Eiffel vai ter muro para proteger visitantes de atentados terroristas

A Torre Eiffel vai ter um muro de protecção anti-bala para prevenir ataques terroristas. Com uma média de sete milhões de visitas anuais, aquela que é talvez a mais icónica imagem de marca de Paris terá painéis de vidro de uma altura de 2,5 metros em redor da base da torre.

A medida integra um programa de investimento “ambicioso” de 300 milhões de euros nos próximos 15 anos. De acordo com o jornal francês Le Parisien, desse montante serão aplicados 20 milhões no projecto de protecção da Torre Eiffel. O mesmo jornal explica ainda que a circulação será completamente alterada, de forma a introduzir novas medidas de segurança.

O objectivo é diminuir o risco de ataques terroristas ou entrada de veículos no recinto em redor do monumento francês. Para o Euro 2016, o município já tinha instalado temporariamente barreiras de protecção em metal. A autarquia quer agora uma versão em vidro, tornando as instalações permanentes.

Num comunicado partilhado esta quinta-feira, o executivo municipal de Paris anunciou que as alterações visam três objectivos, entre os quais garantir a protecção dos visitantes e funcionários da Torre Eiffel. “Temos três objectivos: melhorar esteticamente o local, facilitar o acesso e fortalecer a protecção aos nossos visitantes e funcionários”, pode ler-se. O município da capital francesa sublinha o património histórico do monumento inaugurado em 1889.

“As ameaças terroristas continuam elevadas em Paris e os locais mais vulneráveis, começando pela Torre Eiffel, devem ser alvo de medidas de segurança especiais”, considera o vice-presidente do município parisiense, Jean-Francois Martins.

Pas d'emballement / Tour Eiffel : la Ville de Paris va simplement améliorer l’esthétique des dispositifs de sécurité pic.twitter.com/1ZZydhi6q5 — J-Francois Martins (@jfmartins) February 9, 2017

Algumas vozes, citadas pelo Le Pariesien, criticaram esta opção, considerando que a barreira transformará a Torre Eiffel numa espécie de “forte” que afastará turistas.

No entanto, o governo local insiste na importância de dar prioridade à segurança dos franceses e de quem visita o país. França tem sido um dos alvos europeus mais visados pelos terroristas, incluindo o ataque ao Charlie Hebdo, ao Bataclan, em Nice e, mais recentemente, à tentativa de ataque no museu Louvre. À data do ataque no Louvre, o Ministério do Interior francês disse que o incidente era uma lembrança de que a ameaça terrorista continua presente em Paris.

Jean-Francois Martins acrescentou que o projecto será desenhado por arquitectos para integrar a paisagem. O projecto terá ainda de ser aprovado pelo ministro do Ambiente.

Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre, priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) February 3, 2017

