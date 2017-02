Muro de Trump custará mais de 20 mil milhões de euros

O muro que Donald Trump quer construir na fronteira entre o México e os Estados Unidos custará 21.600 milhões de dólares (cerca de 20.200 milhões de euros) e demorará mais de três anos a construir, diz um relatório interno do Departamento de Segurança Interna, a que a agência Reuters teve acesso.

PUB

O valor que consta neste relatório é quase o dobro dos 12 mil milhões de dólares estimados por Trump durante a campanha eleitoral e bem acima dos 15 mil milhões de dólares citados pelos líderes republicanos na Câmara dos Representantes e no Senado, Paul Ryan e Mitch McConnell, respectivamente.

O relatório será apresentado nos próximos dias ao secretário de Segurança Interna, John Kelly, embora a administração não tenha necessariamente de seguir as suas recomendações.

PUB

O plano especifica o que é necessário para a construção na fronteira, em três fases, de muros e vedações ao longo de mais 2000 km até ao final de 2020. Com cerca de 1046 km da actual fronteira já vedados, a nova construção cobriria a quase totalidade da fronteira entre os dois países.

Esta nova estimativa do Departamento de Segurança Interna é o passo final antes do pedido de fundos ao Congresso e do início da construção do muro.

Um porta-voz da Casa Branca disse à Reuters que é “prematuro” comentar um relatório que não foi ainda oficialmente apresentado ao Presidente.

O relatório diz que a primeira fase seria a mais pequena, cobrindo a construção de 42 km perto de San Diego (Califórnia), El Paso (Texas) e no vale do Rio Grande (Texas).

O relatório assume que o Departamento de Segurança Interna receberá fundos do Congresso em Abril ou Maio, tendo tempo para escolher os construtores e iniciar as obras em Setembro.

Além da própria construção do muro, outra polémica está relacionada com o seu financiamento. Trump disse que o Congresso avançará com os fundos, mas garantiu que o México será obrigado a reembolsar os contribuintes americanos, algo que o México recusa fazer.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com base na análise do grupo Bernstein Research, o relatório conclui que o preço do muro pode mesmo chegar aos 25 mil milhões de dólares (23,4 mil milhões de euros). As incertezas em redor do projecto e os custos com a aquisição de terrenos privados são apontados como razões para esta nova estimativa ser substancialmente superior às anteriores.

Segundo o plano proposto no relatório, a segunda fase da construção do muro inclui 242 km na fronteira do vale do Rio Grande, Laredo (Texas), Tucson (Arizona), El Paso (Texas) e Big Bend (Texas). A terceira, e última fase, cobriria os restantes 1728 km.

A Reuters diz que a primeira fase da obra, orçada em 360 milhões de dólares, pode ser relativamente fácil para Trump, o que lhe permitiria satisfazer os apoiantes desejosos de o ver começar a cumprir uma das promessas eleitorais. Mas a construção do resto do muro será bem mais cara e complicada.

PUB