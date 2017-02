Mossack e Fonseca detidos pelo envolvimento no caso Lava Jato

Os dois sócios principais da Mossack Fonseca, epicentro do escândalo dos Papéis do Panamá, foram detidos na quinta-feira naquele país da América Central, horas depois de as autoridades os terem acusado por alegado envolvimento na operação Lava Jato, o maior caso de corrupção do Brasil.

Ramón Fonseca Mora, antigo ministro conselheiro do Presidente panamiano, Juan Carlos Varela, e Jürgen Mossack, foram transportados desde a sede do Ministério Público (MP) para os calabouços da polícia, na capital, para continuarem um interrogatório iniciado na quinta-feira, informou esta sexta-feira, o seu advogado de defesa, Elías Solano.

Ambos deslocaram-se horas antes aos escritórios do MP para serem ouvidos sobre crimes relacionados com o processo Lava Jato.

